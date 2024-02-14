كشفت علامة مالون سولييه عن إطلاق تشكيلتها المصغرة من الأحذية المخصصة لموسم رمضان 2024. وتضمّ التشكيلة ثمانية تصاميم مميزة تعكس ألق الأجواء الاحتفالية خلال الشهر المبارك، وتضيف رونقاً جذاباً إلى مختلف الإطلالات لتشكل خيارات مثالية للتألق خلال موسم العطلات القادم.



وتطرح الدار تشكيلتها هذه، والتي تقدم تصورات جديدة لأبرز إبداعاتها، في إصدارين حصريين، أحدهما في متجر هارودز والأخر عبر الموقع الرسمي للعلامة وعلى موقع Farfetch.



ويضم الإصدار الخاص بمتجر هارودز تصاميم جديدة لأحذية العلامة الشهيرة، من بينها فيسبر، بتفاصيله اللامعة مع حزام خلفي؛ وفيجا المميز بقصة مكشوفة من الخلف؛ إضافة إلى أوما بنسختين إحداهما بدون كعب والأخرى بكعب عالي ومكشوف. وتأتي هذه القطع بألوانٍ مشرقة بتدرجات الذهبي الوردي، وتصاميم مرصعة بأحجار الكريستال اللامعة التي تضفي مزيداً من الفخامة والجرأة إلى القطعة وتضمن التألق بإطلالة مثالية في جلسات الإفطار المسائية.

كما تتميز أحذية فيسبر وفيجا التي يتم طرحها على موقع Farfetch بقوام شكبي مرصّع بالجواهر، ومصمم من الساتان الأخضر الزمردي أو من جلد النابا الذهبي، لتمنح السيدات فرصة التألق بمظهر جذاب يلائم أجواء جلسات السحور.

