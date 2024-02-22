مع تصدر الأحذية غير المريحة لقائمة الأشياء التي تؤلم العدّائين حسب دراسة عالمية جديدة، تأمل أديداس أن تُشجع الناس على الاستمتاع بوقتهم خلال الجري براحة كاملة مع إطلاق علامتها SUPERNOVA.

تتضمن التشكيلة حذاء SUPERNOVA RISE الحائز على جوائز بالإضافة إلى طرازين جديدين وهما حذاء SUPERNOVA SOLUTION وSUPERNOVA STRIDE.

سيتم إطلاق الطرازات الثلاثة بألوان نابضة جديدة متوفرة للشراء عالمياً عبر الإنترنت من خلال التطبيق وعبر بعض المتاجر المُختارة ابتداءً من ٢٢ فبراير، ٢٠٢٤

تتميّز الأحذية بلون برتقالي حيوي جديد سيكون متوفراً عبر تشكيلات أديداس هذا العام بالإضافة إلى ملابس جديدة تليق بالأحذية والتي تتضمن جاكيت وتيشيرت وقبعة وجوارب للرجال وسترة وتيشيرت وحمّالة صدر وقبعة وجوارب للنساء.

تتميّز الطرازات الثلاثة بإسفنجة Dreamstrike+ المستوحاة من LIGHTSTRIKE PRO المُستخدمة في علامة Adizero الشهيرة بتحطيم الأرقام القياسيّة العالمية لكن بتركيبة مُطورة توفر راحة لا مثيل لها.

إلى جانب إسفنجة Dreamstrike+، تتميز الطرازات الثلاثة:

حذاء SUPERNOVA RISE

SUPPORT RODS​​: يتميز نعل كل حذاء Rise بنظام من الإسفنج الكثيف والمحمّل من الإسفل لتوفير دعم حيادي من الكعب إلى أصابع القدم وذلك لانتقال انسيابي يساعدك على الجري بانسيابيّة وأقل جهد ممكن.

COMFORT HEEL FIT: مزيج من إسفنجة داعمة بنعومة ونسيج رقيق حول الكعب، يعملان جنباً إلى جنب لاحتضان ​الكعب بدعم مريح.



حذاء SUPERNOVA STRIDE

CARRIER EVA​ ​:حشوة مقدمة القدم مدعومة من قبل ناقل EVA لضمان أن تكون حركات العدائين ديناميكية ومدعومة.

​نعل ADIWEAR ​​: نعل مُبتكر مصنوع من نعل متين يوفر احتكاكاً مثالياً. قمنا بإضافة فتحات مصممة بشكل استراتيجي لتوفير الثبات حيث تحتاج.​​



حذاء SUPERNOVA SOLUTION

قضبان دعم الثبات: قضبان دعم مزدوجة الكثافة مع بنية هندسية مثالية على الجهة الجانبية لدعم أفضل حيث يحتاج العداؤون.

نعل ADIWEAR​​: يوفر نعل مبتكر مصنوع من مطاط متين إحتكاك مثالي مع فتحات مصممة بشكل استراتيجي لضمان الثبات في الأماكن التي يحتاجها العداؤون.​​



صُمّمت جميعها لإعادة تحديد معايير الراحة وصُنعت استجابةً للحاجة إلى حذاء مريح للجري اليومي. لكن، من الواضح أن الأحذية غير المريحة تمنع الكثيرين من الجري.

كشفت دراسة عالمية جديدة من أديداس - شملت ٢،٦٧٤ عداءً من ١١ مدينة عالمية - أن ارتداء حذاء غير مريح يتصدر القائمة باعتباره أكبر مُسبب للألم عندما يتعلق الأمر بالاستمتاع بالجري (٤٧٪). وتشمل العوائق الأخرى أن يكون الطقس حاراً (٤٥٪) أو بارداً (٤٣٪)، والافتقار إلى الحافز (٣٨٪)، والأسطح غير المستوية أو الزلقة (٣٧٪).

تقريباً ربع العدائين (٢٣٪) قرروا عدم الجري بسبب هذه الأشياء المزعجة - ليبقى الحذاء المُسبب الأكبر لذلك. لكن حتى بالنسبة للعدائين الذين لا يستسلمون، يظهر تأثير الانزعاج واضحاً خلال الجري. فقد توقف ما يقرب من أربعة من كل عشرة أشخاص (٣٧٪) عن الجري بعد فترة قصيرة، وقال الثلث (٢٩٪) إن ذلك أثّر على مزاجهم وقرر عدد مماثل (٣٣٪) تغيير طريق الجري.



وكحل لأكثر الأشياء المؤلمة، كشفت الدراسة أيضاً عن تركيبة للاستمتاع بأكثر جري مريح. إلى جانب حذاء الجري المريح، حدّد العداؤون العالميون الظروف المثالية للجري وهي الجري في صباحٍ مُشمس بحرارة ١٩،٨ درجة مئوية مع نسيم لطيف. من بين جميع المدن التي شملها الاستبيان، فضّل عدّاؤو سيؤل فقط الجري في المساء.

