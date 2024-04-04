إيلاف من لندن : خلال الفترة من 13 إلى 27 نيسان (أبريل)، يستضيف صالون باتيك فيليب في جنيف أكبر مجموعة من "الحرف اليدوية النادرة" التي قامت بتصنيعها الشركة، وهو حدث سنوي يترقبه عشاق الساعات والفنون على حد سواء.

وتستضيف باتيك فيليب مجموعة "قطع حرفية نادرة 2024" في المبنى التاريخي للشركة، الكائن في شارع الرون، مع اتاحة المجال لعشاق الساعات والفنون على حد سواء لمشاهدة عروض حية في النقش والمينا يقدمها حرفيو الشركة.

5089G-129 "صباحًا على الشاطئ": ساعة Calatrava بقرص مرصع بالخشب

تتميز هذه الطبعة المحدودة من عشر ساعات تضع في مركزها راكب الأمواج الذي ينتظر الأمواج على شاطئ كاليفورنيا. ولإضفاء الحيوية على هذه الصورة الصغيرة بكل دقة، من لعب الضوء والظل على الشاب إلى تفاصيل الأمواج التي تكسر على الشاطئ، قام المرصع بتقطيع وتجميع ما يقرب من مئة قطعة صغيرة من القشرة الخشبية، بالإضافة إلى 75 قطعة مصغرة، ممتدة على مجموعة تضم 23 نوعًا من الأخشاب بألوان وملمس وعروق مختلفة. تُزين القرص عقارب بأسلوب دافين بالذهب الأبيض مع حواف مثقبة في الوسط : خلال الفترة من 13 إلى 27 نيسان (أبريل)، يستضيف صالون باتيك فيليب في جنيف أكبر مجموعة من "الحرف اليدوية النادرة" التي قامت بتصنيعها الشركة، وهو حدث سنوي يترقبه عشاق الساعات والفنون على حد سواء.وتستضيف باتيك فيليب مجموعة "قطع حرفية نادرة 2024" في المبنى التاريخي للشركة، الكائن في شارع الرون، مع اتاحة المجال لعشاق الساعات والفنون على حد سواء لمشاهدة عروض حية في النقش والمينا يقدمها حرفيو الشركة.5089G-129 "صباحًا على الشاطئ": ساعة Calatrava بقرص مرصع بالخشبتتميز هذه الطبعة المحدودة من عشر ساعات تضع في مركزها راكب الأمواج الذي ينتظر الأمواج على شاطئ كاليفورنيا. ولإضفاء الحيوية على هذه الصورة الصغيرة بكل دقة، من لعب الضوء والظل على الشاب إلى تفاصيل الأمواج التي تكسر على الشاطئ، قام المرصع بتقطيع وتجميع ما يقرب من مئة قطعة صغيرة من القشرة الخشبية، بالإضافة إلى 75 قطعة مصغرة، ممتدة على مجموعة تضم 23 نوعًا من الأخشاب بألوان وملمس وعروق مختلفة. تُزين القرص عقارب بأسلوب دافين بالذهب الأبيض مع حواف مثقبة في الوسط

ولضمان استمرارية جميع الحرف الفنية الرائعة المتعلقة بزخرفة الساعات على مدى تقريبًا خمسة قرون، تكشف باتيك فيليب كل عام عن مجموعة جديدة من القطع الفريدة والإصدارات المحدودة التي تعرض هذه المهارات القيمة، وتعرض لهذا العام حوالى 82 ساعة بينها 27 ساعة قبة وساعات قبة صغيرة، و3 ساعات طاولة، و9 ساعات جيب و43 ساعة يد، تتميز بتصاميمها الأنيقة التي تجمع بين الفن الرفيع والتكنولوجيا المتقدمة.

وتسلط مجموعة "قطع حرفية نادرة 2024" الضوء مرة أخرى على إرث من المعرفة والمهارات مثل مينا كلوزوني على نار عالية، والرسم المصغر على المينا، ومينا جريساي، ومينا فلانكيه، ومينا بايوني، ومينا شامبليفيه، والنقش اليدوي، والنقش الجيليه المنجز يدويًا، وتطعيم الأحجار الكريمة، إلى جانب لتقنيات الجديدة نسبيًا في صناعة الساعات، مثل ترصيع الخشب الدقيق ومينا لونغوي على الفايانس.

ويعرض الصالون المطل على البحيرة قطعًا مزخرفة بدقة، لتبرز جمال الطبيعة والنباتات والحيوانات وحدائق العالم، مثل ساعة الجيب 995/143G-001 "لوحة طائر النحام الأبيض".





PORTRAIT OF A WHITE EGRET: ساعة جيب بتقنية ترصيع الخشب ومينا فلانكيه، تمتاز بظهر علبتها المصنوع من تقنية ترصيع الخشب، تضع في مركزها طائر النحام الأبيض وريشه الزخرفي الرقيق، حيث يتم تصوير التفاصيل بدقة استثنائية. تأتي هذه الساعة الجيبية مع حامل مصنوع يدويًا من الذهب الأبيض وزخرفة مستوحاة من القصب، ويتم وضعها على قاعدة بيضاوية من الأوبسيديان الفضي PORTRAIT OF A WHITE EGRET: ساعة جيب بتقنية ترصيع الخشب ومينا فلانكيه، تمتاز بظهر علبتها المصنوع من تقنية ترصيع الخشب، تضع في مركزها طائر النحام الأبيض وريشه الزخرفي الرقيق، حيث يتم تصوير التفاصيل بدقة استثنائية. تأتي هذه الساعة الجيبية مع حامل مصنوع يدويًا من الذهب الأبيض وزخرفة مستوحاة من القصب، ويتم وضعها على قاعدة بيضاوية من الأوبسيديان الفضي

ومن المتوقع أن يجذب المعرض عشاق الساعات والمهتمين بالفنون على حد سواء من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف هذه القطع النادرة والاستمتاع بروعتها وجمالها.

ولمن لم يجد إلى معرض جنيف سبيلاً، ستكون لندن المحطة التالية لمجموعة "قطع نادرة مصنوعة يدويًا 2024"، من 7 إلى 16 حزيران (يونيو)، في صالونات باتيك فيليب التي تم تجديدها حديثًا في شارع بوند.

* للتسجيل لزيارة المعرض على الموقع الإلكتروني patek.com