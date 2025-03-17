إيلاف من لندن: ما الذي يجعل وجهةً ما تستحق الزيارة؟ هل هو تاريخها العريق؟ مناظرها الطبيعية الساحرة؟ فنادقها الفاخرة؟ أم تجاربها الثقافية والطهوية الفريدة؟ في قائمتها السنوية لعام 2025، تكشف مجلة "تايم" عن أفضل 100 وجهة سياحية حول العالم، حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، والفخامة بالمغامرة، والطبيعة بالتكنولوجيا، لتقديم أروع التجارب للمسافرين حول العالم.



من المدن التاريخية التي استعادت مجدها، إلى المنتجعات التي تعيد تعريف الرفاهية، ومن الجبال والصحاري إلى البحار والأنهار، هذه القائمة ليست مجرد أماكن، بل تجارب تحفر في الذاكرة.





منتجع شيبارة



منتجعات تُحاكي الأحلام: الفخامة كما لم تعرفها من قبل

. منتجع شيبارة – البحر الأحمر، السعودية

في قلب مشروع البحر الأحمر الطموح، يبرز منتجع شيبارة كواحة من الرفاهية وسط المياه الفيروزية، حيث تتناغم الفلل العائمة مع الطبيعة، وتعكس تصاميمها الأنيقة لون السماء والبحر. هنا، لا مكان للوقود الأحفوري، فالمكان يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، مقدمًا نموذجًا مستدامًا للسياحة الفاخرة.



قصبة تامادوت

. قصبة تامادوت – جبال الأطلس، المغرب

ليس مجرد فندق فاخر، بل ملاذٌ ملكي في أحضان جبال الأطلس الكبير. قصر قديم تحول إلى منتجع فاخر على يد ريتشارد برانسون، حيث يمكن للنزلاء الاستمتاع بالإقامة في رياض مغربي أصيل، أو الخيام الفاخرة المزودة بكل وسائل الراحة العصرية، بينما تمتد أمامهم مشاهد الطبيعة الخلابة (قصبة تامادوت)

. منتجعات لودنهوج وسكاريف – الدنمارك

في جنوب يوتلاند، تنقل هذه المنتجعات الساحلية تجربة العزلة والهدوء إلى مستوى جديد. تصاميم عصرية بلمسة إسكندنافية، ومنازل صغيرة وسط الطبيعة، حيث يمكن للعائلات أن تستمتع بإقامة هادئة بعيدًا عن صخب المدن.





بيت جوخدار، بيت الرايس، وبيت كدوان



عراقة تتجدد: وجهات تاريخية تعود للحياة

. جدة التاريخية – السعودية

في قلب البلد، أقدم أحياء جدة، تحولت ثلاثة منازل عريقة من القرن التاسع عشر إلى فنادق بوتيك فاخرة، وهي بيت جوخدار، بيت الرايس، وبيت كدوان. هنا، يمكن للزوار تجربة روح الحجاز الأصيلة، بين النوافذ المزخرفة، والساحات الداخلية، والأبواب الخشبية المنحوتة بعناية.

. كاتدرائية نوتردام – باريس، فرنسا

بعد الحريق المدمر عام 2019، استعادت نوتردام عظمتها التاريخية، حيث أعيد افتتاحها لتقف كـ"معجزة من الأصالة المخلصة والمبجلة"، كما وصفتها مجلة تايم.

. مصنع تقطير Port Ellen – اسكتلندا

بعد أكثر من 40 عامًا من الإغلاق، عاد هذا المصنع الشهير لإنتاج أفضل أنواع الويسكي الاسكتلندي، مقدماً تجربة تذوق فريدة في قلب جزيرة إيلاي الساحرة.



ناميبيا- منظر شروق الشمس فوق موقع تخييم "Family Hideout" في محمية NamibRand الطبيعية

عندما تصبح الطبيعة هي الفخامة الحقيقية

. محمية NamibRand – ناميبيا

في صحراء ناميب، حيث لا شيء سوى السماء الصافية والكثبان الرملية الممتدة، حصلت هذه المحمية على لقب أول "منتزه هادئ" في إفريقيا، مما يجعلها مثالية لمحبي العزلة والتأمل في الطبيعة.



. وادي نانغما – باكستان

يُطلق عليه "منتزه يوسميتي الأميركي، ولكن دون الزحام"، حيث يوفر هذا الوادي تجربة مشي مذهلة بين المنحدرات الجبلية والمسارات الوعرة، لمحبي المغامرات الحقيقية.



رحلات لا تُنسى: عبر المياه والسكك الحديدية

. نهر ماغدالينا – كولومبيا

بفضل الرحلات البحرية الفاخرة لشركة Ama Waterways، أصبح بإمكان المسافرين استكشاف هذا النهر العظيم، حيث يمتد على 1000 ميل عبر كولومبيا، مقدماً مناظر طبيعية آسرة وتجربة ثقافية غنية.

. قطار The Ghan – أستراليا

واحدة من أطول وأروع الرحلات بالقطار في العالم، حيث تمتد هذه المغامرة عبر البراري الأسترالية لمدة 75 ساعة، تأخذ المسافرين من الشواطئ الشمالية إلى الصحارى القاحلة.

تجارب طهوية تُغيّر قواعد اللعبة

. Meza Malonga – رواندا

في قلب موسانزي، يجمع الشيف دييفيل مالونغا بين 48 مطبخًا مختلفًا ليبتكر نكهات "الأفرو-فيوجن" الفريدة، مما يجعل هذا المطعم أحد أكثر الوجهات الطهوية إثارة في إفريقيا.



فارمرز مراكش



. فارمرز مراكش – المغرب

في مشروعه الطموح "ملاذ سليمان"، يحوّل المصرفي السابق عزيز نحاس الزراعة العضوية إلى تجربة طهوية متميزة، حيث يمكن للزوار تذوق الطعام الطازج مباشرة من المزرعة إلى المائدة، وسط أجواء مغربية أصيلة.



أين ستكون وجهتك القادمة؟

من الصحراء إلى الجبال، ومن البحر إلى المدن الصاخبة، تقدم قائمة "تايم" لهذا العام مزيجًا فريدًا من الوجهات التي تستحق أن تكون على قائمة أحلامك. فهل أنت مستعد لاكتشاف العالم بطريقة جديدة؟



*أعدت إيلاف التقرير عن "تايم": المصدر