إيلاف من دبي: هل يمكن لحيلة بسيطة أن تجعلك أكثر جاذبية بعشر مرات؟ خبيرة العلاقات الأسترالية لوان وارد تؤكد ذلك، وتكشف عن تقنية غير معروفة أطلقت عليها اسم "قاعدة التواصل البصري AT20"، والتي يمكن أن تغير تمامًا الطريقة التي ينظر بها الآخرون إليك في أي محادثة.



تشرح لوان، وهي وسيطة مواعدة ومدربة معتمدة من بيرث، أن مفتاح الجاذبية يكمن في نسبة التواصل البصري. وتوضح أن الحفاظ على اتصال العين بنسبة 20% فقط من الوقت، مع تحويل النظر بمهارة إلى أجزاء أخرى من الوجه، يخلق تفاعلًا طبيعيًا يزيد من الجاذبية بشكل لا شعوري.

"إذا كنت تحدق أكثر من اللازم، فقد تبدو متطفلًا أو غير مريح. وإذا كنت تتجنب التواصل البصري، ستُفسَّر على أنك غير مهتم أو تفتقر إلى الثقة بالنفس. لكن عندما تدمج نظرات خفيفة إلى الشفتين، عظام الوجنتين، أو الجبين، فإنك تثير فضول الطرف الآخر، ما يجعل التفاعل أكثر سحرًا وانسجامًا".

تعلم قاعدة AT20

تدّعي لوان أن هذا الأسلوب مدعوم بعلم النفس، حيث يساعد في خلق الغموض، ومحاكاة إشارات رومانسية لاواعية، مما يجعل الشخص الآخر أكثر انجذابًا إليك دون وعي منه. وتضيف:

"التلاعب الواعي بالتواصل البصري يخلق إحساسًا بالتشويق، وعندما تكسر هذا التواصل في لحظات معينة، فإنك تترك الآخر متلهفًا لإعادة التواصل معك."

وتنصح لوان باستخدام هذه القاعدة في المواعدة، أو أي تفاعل اجتماعي، لأنها تعزز من تأثير الشخص فورًا. لتطبيق هذه القاعدة، يجب أن تبقى عيناك على الشخص بنسبة 20% فقط من الوقت، بينما يتحرك نظرك بشكل طبيعي نحو بقية الوجه. والأهم، يجب تجنب الحركات السريعة أو التحديق الثابت.

"عندما تحوّل نظرك، افعل ذلك بسلاسة. وعندما تعود إلى التواصل البصري المباشر، أضف لمحة من الابتسامة أو نظرة خفيفة لتعزيز الأثر العاطفي".

تقنية "التوقف لثلاث ثوانٍ" التي تعزز جاذبيتك فورًا

هذه ليست الحيلة الوحيدة التي تكشف عنها لوان. فقد تحدثت أيضًا عن تقنية "التوقف لثلاث ثوانٍ"، التي تدّعي أنها تضاعف الجاذبية خلال ثوانٍ معدودة. الفكرة بسيطة لكنها فعالة بشكل مدهش:

عند دخولك إلى غرفة، لقاء شخص جديد، أو حتى الرد على سؤال، توقف للحظة قبل أن تتكلم.

وتشرح لوان أن التوقف المؤقت يتيح لك خلق لحظة تأثير قوية، حيث يصبح لكلماتك وزن أكبر.

"الأشخاص الذين يستعجلون الحديث يبدون متوترين أو فاقدين للثقة. بينما التوقف القصير يضفي عليك هالة من الحضور والثقة."

وتضيف أن الحفاظ على التواصل البصري خلال هذه الثواني القليلة يعزز من مستوى التفاعل، ويجعل الطرف الآخر أكثر انجذابًا إليك دون أن يدرك السبب الحقيقي لذلك.

كيفية تطبيق تقنية "التوقف لثلاث ثوانٍ"؟

عند دخول غرفة أو مقابلة شخص جديد، توقف لمدة ثلاث ثوانٍ قبل بدء الحديث. حافظ على التواصل البصري للحظات، ثم انظر بعيدًا بهدوء. عند الرد على سؤال، انتظر للحظة قبل الإجابة. لا تسرع في ملء الصمت، بل دعه يحدث بشكل طبيعي.

"هذا التريث البسيط يخلق هالة من الجاذبية والعمق، ويجعل الناس أكثر انجذابًا إليك دون وعيهم بذلك."

لماذا لا يستخدم معظم الناس هذه التقنيات؟

توضح لوان أن معظم الناس يتجنبون الصمت لأنهم يشعرون بعدم الارتياح، ولهذا يستعجلون في الحديث أو يتجنبون التواصل البصري الصحيح. لكنها تؤكد أن امتلاك الصمت يمنحك قوة تأثيرية كبيرة، ويغير الطريقة التي يراك بها الآخرون إلى الأبد.

إطلاق برنامج تدريب جديد لتعليم هذه التقنيات

كجزء من عملها، أطلقت لوان صالة مواعدة جديدة تهدف إلى تعليم هذه الأساليب الفعالة، إلى جانب نصائح مجربة ومختبرة لتكوين علاقات طبيعية وعميقة دون الحاجة إلى المبالغة أو السعي المستمر وراء اهتمام الآخرين.