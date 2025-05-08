إيلاف من سان فرانسيسكو: في زمنٍ أصبحت فيه منازلنا تنبض بالحياة من خلال الأجهزة الذكية، تحوّلت السماعات المنزلية مثل Google Home وAlexa إلى أكثر من مجرد أدوات لسماع الموسيقى أو معرفة الطقس. في غفلة من المستخدم، قد تصبح هذه السماعات قناة لبث أوامر مزعجة... أو حتى رسائل تُشعرك بالخوف.

المشكلة: العديد من السماعات الذكية تتيح الاتصال السريع عبر البلوتوث دون الحاجة إلى رمز تحقق، خصوصًا في إعداداتها الافتراضية. هذا يعني أن أي شخص بالقرب من المنزل، حتى من سيارته في الخارج، قد يتمكن من ربط هاتفه بالسبيكر وبدء بث صوتي مباشر داخل المنزل. تخيّل أن تستيقظ ليلًا على أغنية صاخبة أو رسالة غريبة تُبث في غرفتك!

في عام 2023، شارك أحد سكان كاليفورنيا قصته على Reddit، حين بدأت سماعة Google Home الخاصة به بتشغيل الأغاني فجأة خلال الليل. بعد تكرار الأمر، اكتشف أن الجار كان يعبث بها من سيارته، بعدما لاحظ أن السماعة لا تطلب رمزًا للاتصال.

الحل الذكي:

- تفعيل رمز تحقق عند الاقتران: من إعدادات السماعة، فعّل خيار طلب رمز PIN عند محاولة أي جهاز جديد الاتصال.

- إيقاف البلوتوث عند عدم الاستخدام: إذا لم تكن بحاجة إلى البلوتوث، قم بتعطيله لتقليل احتمالات الاستغلال.

- استخدام شبكة واي فاي ضيف: فصل السماعة عن شبكة المنزل الأساسية يقلل من فرص الاختراق.

- مراجعة سجل النشاط: من خلال تطبيق Google أو Alexa يمكنك مراجعة سجل الأوامر والأجهزة المتصلة دوريًا.

المشكلة ليست في السماعة، بل في تجاهل إعداداتها الأمنية. تأمين مكبر الصوت لا يحتاج خبيرًا، بل دقائق بسيطة تمنحك راحة بال وتحمي منزلك من عبث غير مرغوب فيه... احمِ نفسك.