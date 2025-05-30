يُطلق على انقطاع الدورة الشهرية لدى النساء في سن الإنجاب اسم انقطاع الطمث، ورغم أن السبب الأكثر شيوعاً هو الحمل، إلا أن هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تأخر الدورة الشهرية أو انقطاعها.

عادةً تأتي الدورة الشهرية للنساء في سن الإنجاب كل 28 يوما، مع أنه من الشائع أن تكون مدتها أقصر أو أطول قليلاً، بين 24 و35 يوماً.

لا يُعتبر انقطاع الدورة الشهرية العرضي مشكلة خطيرة، لكن إذا كان مشكلة متكررة، فقد يشير إلى وجود مشكلة مرضية.

قالت أميرة الكردين مارتينيز، طبيبة أمراض النساء، في لقاء مع بي بي سي: "يجب أن تعرفي نفسكِ وطريقة عمل جسمكِ، حتى تتمكني من معرفة متى يكون هناك خلل. كل امرأة تعمل بشكل مختلف تماماً، لا توجد امرأتان متماثلتان".

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة باستشارة الطبيب إذا انقطعت الدورة الشهرية لثلاثة أشهر متتالية ولم تكوني حاملاً، أو إذا توقفت قبل سن 45.

كما توصي عيادة مايو في الولايات المتحدة باستشارة طبية للفتيات اللواتي لم تبدأ دورتهن الشهرية حتى سن 15.

هذه هي الأسباب الثمانية الشائعة - باستثناء الحمل - التي قد تؤدي إلى انقطاع الطمث لدى المرأة، وفقاً لكلا المؤسستين.

1: التوتر

تقول الدكتورة أميرة الكردين مارتينيز: "التوتر هو السبب الأهم، وهو جائحة حقيقية في عصرنا".

يحفز التوتر إنتاج هرمونات مثل الأدرينالين، وهو ما يضع الجسم في حالة تأهب قصوى كآلية دفاعية في المواقف الخطرة.

ويمكن أن يؤدي التعرض المطول لهذه الهرمونات إلى اضطراب الدورة الشهرية، وهو ما يجعل الدورات أطول أو أقصر، وقد يتسبب في انقطاعها، أو يجعل الدورة الشهرية أكثر إيلاماً.

وإذا كان التوتر سببا لتأخر الدورة الشهرية أو انقطاعها، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية باتخاذ تدابير مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أو ممارسة تقنيات التنفس.

وإذا لم تكن هذه التدابير فعالة، فهناك علاجات سلوكية معرفية يمكن أن تساعد الأفراد على التعامل مع التوتر والقلق.

2: فقدان الوزن المفرط أو المفاجئ

BBC كما يمكن أن تؤثر التغيرات المفاجئة في الوزن على الدورة الشهرية

قد يؤدي الحد الشديد من السعرات الحرارية المستهلكة إلى منع الجسم من إنتاج الهرمونات اللازمة للتبويض – تكوين الجسم للبويضة.

يمكن لأخصائي التغذية المعتمد مساعدة المرضى الذين يعانون من نقص الوزن، بمن فيهم البالغون الذين تبلغ كتلة الجسم عندهم أقل من 18.5، على اكتساب الوزن بطريقة صحية.

وعندما يكون سبب فقدان الوزن اضطراباً في الأكل، مثل فقدان الشهية، فعادةً ما يكون الحصول على مساعدة طبيب نفسي ضرورية.

3: زيادة الوزن أو السمنة

قد تؤدي زيادة الوزن إلى إنتاج الجسم لكميات زائدة من هرمون الإستروجين، وهو أحد الهرمونات التي تنظم الجهاز التناسلي للمرأة.

وقد يؤثر ارتفاع مستوى الإستروجين على انتظام وحدوث الدورة الشهرية، وفي بعض الحالات، قد يؤدي إلى انقطاعها تماماً.

أما بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من انقطاع الطمث ويعانين من زيادة الوزن أو تبلغ كتلة الجسم عندهن أكثر من 30، فغالباً ما يحيلهن الأطباء إلى أخصائي تغذية للحصول على الدعم اللازم للوصول إلى وزن صحي.

4: التمارين الرياضية الشديدة

قد يؤثر الإجهاد البدني الناتج عن التمارين الرياضية الشديدة أيضاً على مستويات الهرمونات التي تنظم الدورة الشهرية، وقد يؤدي فقدان الكثير من دهون الجسم إلى منع التبويض.

وبالنسبة للرياضيين المحترفين، يمكن لأخصائيي الطب الرياضي تقديم المشورة لهم حول كيفية الحفاظ على أدائهم عند المستوى المناسب من الشدة.

كما يمكن لأطباء الرياضة تقديم النصح حول كيفية الحفاظ على الأداء الرياضي بالمستوى المطلوب.

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5: متلازمة تكيس المبايض

تحتوي المبايض المتكيسة على عدد كبير من البصيلات (الفوليكولز)، وهي أكياس غير مكتملة النمو تنمو فيها البويضات. وغالباًما تكون هذه الأكياس، لدى النساء المصابات بهذه الحالة، غير قادرة على إطلاق البويضات، وبالتالي لا يحدث التبويض.

وفي المملكة المتحدة، تُقدر هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن متلازمة تكيس المبايض تُصيب واحدة من كل 10 نساء، وهي مسؤولة عن انقطاع الدورة الشهرية في 33 في المئة من الحالات.

وتؤثر متلازمة تكيس المبايض على كيفية عمل المبايض، ويمكن أن تمنع التبويض تماماً.

6: انقطاع الطمث أو انقطاع الطمث المبكر

مع اقتراب النساء من سن اليأس، تبدأ مستويات هرمون الإستروجين بالانخفاض، وتصبح عملية تكوين الجسم للبويضات (التبويض) أقل انتظاما.ً

يحدث انقطاع الطمث عادةً بين سن 45 و55 عامًا.

ومع ذلك، تُقدّر الدراسات الطبية أن واحدة من كل 100 امرأة تعاني من انقطاع الطمث قبل سن الأربعين، وهي حالة تُعرف باسم انقطاع الطمث المبكر أو فشل المبيض المبكر.

7: موانع الحمل

قد تُسبب بعض حبوب منع الحمل، والحقن، والغرسات، واللولب الرحمي انقطاع الطمث.

وحتى بعد التوقف عن استخدام موانع الحمل الفموية، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعود عملية التبويض بانتظام.

8: حالات طبية أخرى واستخدام الأدوية طويلة الأمد

قد ينقطع الطمث أيضاً نتيجة حالات طبية طويلة الأمد مثل داء السكري، أو اضطرابات هرمونية مثل فرط أو قصور الغدة الدرقية.

ووفقاً لعيادات مايو، يُمكن أن يكون سبب انقطاع الطمث هو استخدام بعض الأدوية، مثل مضادات القلق، والعلاجات الكيميائية، ومضادات الاكتئاب، وعلاجات ارتفاع ضغط الدم والحساسية.