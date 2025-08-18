إيلاف من نيويورك: تألقت عارضة الأزياء هايدي كلوم في جلسة تصوير مثيرة لصالح مجلة باري ماتش في سانت بارتس، والتي التقطها المصور أنطوان فيرغلاس.

بالنسبة للغلاف، بدت عارضة الأزياء الألمانية البالغة من العمر 52 عامًا مبهجة في بيكيني أصفر اللون، مع منظر خلاب للجزيرة في الخلفية.

وفي الوقت نفسه، في صورة أخرى، ظهرت كلوم بوجهها الجديد عارية تمامًا، مستلقية على قطعة أثاث خشبية بالقرب من المحيط - بدون ملابس.

C’est sur l’île paradisiaque de Saint-Barth qu’Heidi Klum a posé ses valises cet été. Avec son mari Tom Kaulitz, elle savoure chaque instant dans leur nouvelle maison au décor de rêve.



👉 À retrouver cette semaine dans Paris Match, ce jeudi chez votre marchand de presse. pic.twitter.com/UVZcMztGTh — Paris Match (@ParisMatch) August 7, 2025

"شكرًا لك @parismatch على استضافتي على غلافك،" هذا هو تعليق هايدي كلوم على الصور الجذابة التي تتحدى بها العمر، وتواجه بها خطوط الزمن.

كما نشر فيرجلاس، الذي سبق وأن قام بتصوير كلوم، صورة أخرى على حسابه على إنستغرام ، تظهر فيها عارضة الأزياء وهي ترتدي سروال سباحة بطبعات حيوانية، بينما تغطي صدرها بأصداف من متجر المجوهرات "بيجو دي لا مير" في سانت بارتس.

كلوم وفيرجلاس.. ثنائي أيقوني

علق أحد الأشخاص قائلاً: "ثنائي أيقوني إذا صح التعبير"، في إشارة إلى شراكة فيرجلاس وكلوم، وأضاف آخر: "ثنائي أيقوني إلى الأبد".

ونشرت المجلة الفرنسية أيضًا مقطعًا من وراء الكواليس من جلسة التصوير على صفحتها على موقع إنستغرام، حيث ظهرت كلوم وهي تتجول في أنحاء الجزيرة مرتدية أكثر من بيكيني.

لقد كانت الأيام القليلة الماضية مليئة بالأحداث بالنسبة لكلوم، حيث كان ابنها عارض الأزياء هنري صموئيل، 19 عامًا، يتباهى بأزيائه على الممشى الخاص بـ Kith في نيويورك ليلة الأحد.

"هناك العديد من العارضات الجميلات على منصة عرض @kith في نيويورك الليلة، ولكن عيني لا تنظر إلا إليك @henrygunthersamuel "، علقت الأم الفخورة مقطع فيديو من منصة العرض.

صامويل، الذي ظهر لأول مرة على منصة عرض الأزياء في عرض أزياء لينا إرزياك للأزياء الراقية ربيع 2025، ارتدى قميصًا جينز فاتح اللون مع بنطال جينز فضفاض من نفس اللون.