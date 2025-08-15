إيلاف من بيروت: أصدرت مجلة "تايم آوت" قائمتها الأولى على الإطلاق لأفضل المدن في العالم المصمّمة خصيصًا لجيل الشباب، وتحديدًا لمن هم دون سن الثلاثين، فجاء الترتيب مختلفًا جذريًا عن التصنيف الشامل الذي نُشر في بداية العام.

ففي يناير/كانون الثاني، وُصفت مدينة كيب تاون الجنوب إفريقية بأنها "الأفضل في العالم"، بناءً على استطلاع شمل أكثر من 18,500 من سكان المدن حول العالم، وتلتها بانكوك، نيويورك، ثم ملبورن.

جيل مختلف

لكن عند تصفية البيانات ذاتها، وفقًا لإجابات الفئة العمرية ما بين 13 و28 عامًا، أي جيل "زد" وجيل الألفية الجديد، برزت بانكوك في الصدارة، متفوّقة على الجميع من حيث السعادة، والأسعار المعقولة، وفرص اللقاء والتواصل مع الآخرين.

واحتلت ملبورن المركز الثاني، مع إشادة 96% من شبابها بمشهدها الثقافي والفني، واعتبار 4 من كل 5 منهم أنها مدينة متنوعة وشاملة.

كيب تاون لا تزال

رغم ذلك، لم تُقصَ كيب تاون كليًا، بل جاءت في المرتبة الثالثة بفضل جمالها الطبيعي اللافت وأسعارها المقبولة حين يتعلّق الأمر بالحياة الليلية.

أما نيويورك، فحلّت رابعة، وقد وصفها شبابها بأنها "مثيرة".

مفاجآت أوروبا

تقدّمت كوبنهاغن من المركز العاشر في التصنيف الشامل إلى الخامس في قائمة الشباب، حيث وصفها معظمهم بأنها مدينة "تعطي الأولوية للطعام الجيد، والناس الطيبين، والعلاقات"، بل وأكثر من نصفهم قالوا إن العثور على الحب فيها سهل!

وبرشلونة التي كانت سابعة في التصنيف العام، أصبحت سادسة في عيون جيل "زد".

أما إدنبرة، فاحتلت المركز السابع بفضل شوارعها السهلة المشي، ومساحاتها الخضراء، وقربها من الطبيعة.

مدن بأسعار معقولة

مدينة مكسيكو جاءت في المركز الثامن، كثاني أفضل مدينة من حيث القدرة على تحمّل التكاليف بعد بانكوك، وفقًا لتقييم 69% من شبابها.

وفي حين يرى 45% فقط من شباب لندن أن مدينتهم معقولة التكاليف، فإنها احتلت المركز التاسع بفضل مشهدها الثقافي النشط والأنشطة المجانية المتاحة.

شنغهاي الحديثة

في المرتبة العاشرة، جاءت شنغهاي، حيث وصفها شبابها بأنها مدينة "حديثة" بامتياز، مع تقييمات عالية جدًّا للمواصلات العامة (96%)، ومستوى السعادة العام (84%).

الترتيب الكامل

إليك قائمة "تايم آوت" لأفضل مدن العالم بالنسبة لجيل "زد":