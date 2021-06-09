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إيلاف من لندن: مع تزايد إصابات كورونا وتحذير من موجة ثالثة، قال رئيس الوزراء البريطاني إن فعالية طرح اللقاح ستحدد ما إذا كان رفع الإغلاق في 21 يونيو يمكن المضي قدمًا.

وفي رقم هو الأكبر من 26 فبراير الماضي، أعلنت المملكة المتحدة عن تسجيل 7540 إصابة أخرى بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وقال بوريس جونسون: "يمكن للجميع أن يروا بوضوح شديد ... أن الحالات آخذة في الارتفاع، وفي بعض الأماكن ترتفع حالات الاستشفاء".

وفي إشارة إلى ما يسمى بـ "يوم الحرية" في 21 يونيو، قال إن الحكومة كان عليها تقييم مدى توفير اللقاح "لحماية كافية للسكان حتى نتمكن من المضي قدمًا إلى المرحلة التالية".

حسم يوم الاثنين

وأضاف رئيس الوزراء: "هذا ما سننظر إليه وهناك حجج يتم طرحها بطريقة أو بأخرى، لكننا سنكون مدفوعين بالبيانات وسننظر في ذلك وسنعرضه يوم الاثنين المقبل".

وعلى صلة، تم الإبلاغ عن ست حالات وفاة أخرى مرتبطة بكورونا في البيانات اليومية للحكومة. وتقارن الأرقام بـ 6048 إصابة و 13 حالة وفاة أعلن عنها أمس الثلاثاء، و 4330 إصابة و 12 حالة وفاة هذا الوقت الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات حكومية أيضًا أن 136802 شخصًا آخرين تلقوا جرعة أولى من اللقاح يوم الثلاثاء، وأن 313482 شخصًا تلقوا جرعتهم الثانية.

يبلغ عدد الذين تم تطعيمهم الآن 28.540.844، بينما حصل 40.710.319 على حقنة واحدة على الأقل.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أكثر من مليون خانة لقاح تم حجزها يوم الثلاثاء - وهو رقم قياسي - بعد أن أصبح أكثر من 25 عامًا مؤهلاً للحصول على اللقاح.

اجسام مضادة

ويُعتقد الآن أن حوالي ثمانية من كل 10 أشخاص في المملكة المتحدة لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا - إما من الإصابة بالفيروس أو التطعيم، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.

وارتفع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في المستشفى بنسبة 10٪ تقريبًا في الأسبوع الماضي مع انتشار متغير دلتا، أو الهندي، الأكثر قابلية للانتقال.

وفي 31 مايو، كان العدد 921، ولكنه ارتفع إلى 1024 حالة في 7 يونيو، وهو آخر يوم تتوفر عنه الأرقام. يخضع حوالي 154 شخصًا للتهوية الميكانيكية للمساعدة في التنفس.

ومع ذلك، فإن العدد في المستشفى أقل بشكل كبير مما كان عليه خلال ذروة الموجة الثانية في منتصف يناير عندما وصل إلى أكثر من 39000. وفي نفس الوقت، بلغ متوسط الحالات اليومية ذروته أيضًا عند حوالي 60.000.

وسيكون الارتباط بين الحالات المتزايدة والاستشفاء والوفيات من الاعتبارات الرئيسية للوزراء الذين يقررون ما إذا كانوا سيواصلون إلغاء معظم القيود المتبقية في 21 يونيو.

موجة ثالثة

ومع اتخاذ المزيد من المناطق إجراءات أكبر لتحديد حالات متغير دلتا الهندي، حذر عالم بارز من خطر حدوث "موجة ثالثة كبيرة" في المملكة المتحدة.

وقال البروفيسور نيل فيرغسون، الذي كان رائد نمذجه مفتاح الإغلاق الأول لكورونا، إن تقييمه استند إلى البيانات الجديدة المقدمة إلى الحكومة. لكنه قال أيضًا إن ذلك يشير إلى أن الموجة الثالثة قد لا تكون شديدة مثل الارتفاع السابق في الشتاء.

وفي حديثه يوم الأربعاء، قال: "بشكل أساسي (النموذج) يقول أن هناك خطر حدوث موجة ثالثة كبيرة، (لكن) لا يمكننا أن نكون قاطعين بشأن حجم ذلك، يمكن أن يكون أقل بكثير من الموجة الثانية أو يمكن أن يكون من نفس الحجم.

وأضاف فيرغسون: "يعتمد ذلك، بشكل حاسم ، على مدى فعالية اللقاحات في حماية الناس من الاستشفاء والوفاة ضد متغير دلتا (الهندي) ، بالإضافة إلى عدد قليل من الأشياء المجهولة الأخرى".

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