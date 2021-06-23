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روما: سطّر عناصر في الشرطة البلدية بالعاصمة الإيطالية روما عقوبة في حق كاهن بسبب الضجيج الكبير الذي كان يحدثه أطفال تحت إشرافه، لكنهم عادوا ليدفعوا قيمتها نيابة عنه، وفق ما أعلن ناطق باسم الشرطة الأربعاء.

وقد استدعي العناصر إلى رعية سانتا ماريا إيماكولاتا في حي أوريليو مساء الاثنين بعدما اشتكى الجيران من الصراخ وصوت الموسيقى المرتفع في ردهة اللعب.

وبعدما لاحظوا أن صوت الموسيقى كان عاليا جدا، لم يكن أمام الشرطيين سوى فرض غرامة مقدارها 300 يورو على كاهن الرعية، على ما قال الناطق باسم الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس.

بادرة تضامن مع الكاهن

غير أن العناصر في مركز شرطة أوريليو قرروا تجميع المبلغ بين بعضهم البعض لتغطية قيمة الغرامة، في بادرة تضامن مع الكاهن.

وقال الناطق "لقد فعلوا ذلك بصفتهم مواطنين عاديين، ولا علاقة لذلك بكونهم شرطيين، هم فعلوا ذلك لأنهم يعرفون الرعية".

وأوضح الكاهن كارمينه سالفاتوري تشيبولا لوكالة "أنسا" الإيطالية أنه ظنّ لوهلة أنه في برنامج للكاميرا الخفية عندما جرى إبلاغه بفرض غرامة عليه.

وقال "كدت لا أصدق أني سأغرّم لمجرّد أني تركت الأطفال يلعبون"، مبديا امتنانه لبادرة الشرطيين تجاهه.