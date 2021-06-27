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باريس: أقر حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" بأن الدورة الثانية من الانتخابات المحلية التي لم يفز فيها بأي منطقة تشكّل "خيبة أمل للغالبية الرئاسية"، وفق رئيسه ستانيسلاس غيريني.

وكان حزب الرئيس الفرنسي الذي أُنشِئَ في العام 2017 ولا يملك قواعد شعبية في المناطق، قد تلقى نكسةً كبيرة منذ الدورة الأولى من الاستحقاق التي أُجريت الأحد الماضي، اذ لم يتمكّن من الفوز بأي من المناطق الـ13 في انتخابات شهدت نسبة مقاطعة كبيرة.