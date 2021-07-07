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ايلاف من لندن: اتفق العراق والاردن الاربعاء على تطوير تعاونهما في المجالين الأمني والعسكري والعمل على زيادة التبادل التجاري بينهما الى 5 مليارات دولار.

وخلال مباحثات اجراها في عمان اليوم مع وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي فقد اثنى النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم على "الدور المتميز الذي قامت به الردن في التعاون مع العراق لدحر الإرهاب والقضاء على منابعه ودورها في تحقيق امن المنطقة".

وأشار الكعبي الذي وصل الى عمان أمس الثلاثاء في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام الى ان العاهل الاردني الملك عبد اللة الثاني كان له دورمتميز خلال القمة العراقة الاردنية المصرية التي انعقدت في بغداد مؤخرا حيث ساهم في إنجاح القمة والاتفاق على توسيع تبادل الخبرات والإمكانيات وإيجاد حلول فاعلة لتطوير عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية في البلدان الثلاثة.

وتطرق الجانبان خلال المباحثات الى دور التعليم العالي في زيادة حجم التقارب بين البلدين خاصة وان هناك ما يزيد على 30 الف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الأردنية وأيضا أساتذة عراقيين يعملون فيها وكذلك دور وزارتي الخارجية في كلا البلدين لتوثيق التعاون بين البلدين في جميع المجالات كما اشار المكتب الاعلامي للبرلمان العراقي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

بدوره اعتبر الصفدي ان مجلس النواب العراقي يقوم بدور فاعل في فتح الآفاق لمزيد من التعاون البناء مع الاردن "وأيضا الحكومة العراقية التي تمكنت وبوقت قياسي من القضاء على اكبر تنظيم إرهابي ممثلا بداعش الذي هدد الامن والسلم العالميين ، وتمكن العراقيون من استعادة الامن لبلدهم عبر تلاحمهم لتحقيق هذا الهدف الكبير".

وقد اتفق الجانبان على ضرورة زيادة التعاون في المجالين الأمني والعسكري لمعالجة نتائج تواجد الإرهاب في المنطقة وضرورة تسهيل إجراءات الدخول للعراقيين والاردنيين الى البلدين كون ذلك يفتح آفاق اكبر للتعاون بين البلدين مستقبلا.

رفع الميزان التجاري بين البلدين الى 5 مليارات دولار

خلال اجتماع النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي مع رئيس البرلمان الاردني عبد المنعم العودات وأيضا مع رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية فقد جرى بحث العديد من القضايا المتعلقة باليات تطوير العلاقات الاقتصادية .

كما ناقش الطرفان امكانية إسهام الشركات العربية بمشاريع إعادة الإعمار في العراق والاستفادة من الاتفاقيات سارية المفعول والموقعة بين العراق والأردن وبخاصة ما خلصت اليه قمة بغداد الثلاثية الأخيرة والكفيلة بان تكون بداية لنهوض علمي وفكري واقتصادي كبير بين الدول الثلاثة .

ولدى اجتماع الكعبي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاردني فقد اشار الى انه برغم ان العلاقات العراقية الأردنية "لم تشهد خلال ألمراحل الماضية أي حالة فتور لكنها كانت لتكون اكبر وأفضل لولا السياسات الرعناء لنظام البعث الدكتاتوري الذي عمد الى خراب بلده أولا وتراجع حجم العلاقات الخارجية مع مختلف الدول".

وجرى الحديث عن أهمية اجراء الانتخابات العراقية المبكرة برقابة اممية وبشكل سيعيد ثقة المواطن العراقي بنظامه السياسي ، كما تم التأكيد على عن أهمية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي شهد تراجعا خلال الفترة الماضية بسبب تفشي وباء كورونا إضافة الى التعاون بين البلدين في القطاعات الصناعية والزراعية وأيضا على مستوى التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية .

يشار الى ان حجم التبادل التجاري بين العراق والاردن قد بلغ عام 2020 440,184,840 دولار فيما يسعى البلدان الى زيادرته الى 5 مليارات خلال العام الحالي.

وشهدت بغداد في 27 من الشهر الماضي انعقاد قمة عراقية مصرية اردنية بمشاركة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ركزت على تعزيز آلية التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدان الثلاثة ويخدم القضايا العربية كما تناولت آخر المستجدات في المنطقة وسبل تعزيز مواصلة التنسيق والتشاور إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واتفق البلدان الثلاثة على اليات عمل تحقق التكامل الاقتصادي بينهم وانشاء مشاريع مشتركة وركزت على ضورة انجاز التكامل الاقتصادي بين بلدانهم وشددوا على مركزية العلاقة بين الدول الثلاث مؤكدين وقوفهم معا في مواجهة التحديات المشتركة باعتبار ان مصالحها وامنها ومستقبلها مشترك وشددوا على الوقوف مع العراق لترسيخ نصره على الارهاب الذي يهدد المنطقة كلها.