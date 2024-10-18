إيلاف من تل أبيب: بثت وسائل إعلام عبرية، اليوم (الخميس)، تصريحات لأحد الجنود المشاركين في قتل زعيم حركة حماس الفلسطينية يحيى السنوار في قطاع غزة.

وحسب التصريحات التي نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد ضرب الجيش الإسرائيلي المبنى الذي كان السنوار فيه بصاروخ، ثم أرسل طائرة مسيّرة للتأكد من مقتل من كان بداخل المبنى، بعد ظهر أمس (الأربعاء).

وفي هذه المرحلة، لم تكن القوات الإسرائيلية تعلم أن المسلح الذي استهدفته هو السنوار.

وعندما وصلت الطائرة المسيّرة إلى داخل المبنى المهدم، حاول السنوار وهو مغطى الوجه إلقاء شيء ما عليها في محاولة لإسقاطها. وفي هذه المرحلة، تم إطلاق نار إضافي على زعيم حماس مما أدى إلى مقتله، كما يقول الجندي. وفقط بعد أن وصل الجنود إلى مكان الحادث شخصياً صباح اليوم (الخميس)، أدركوا من هو المسلح الذي قتلوه.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته "رصدت أمس في حي تل السلطان ثلاثة مخربين يفرون من بيت إلى آخر في محاولة للهرب، وبادرت للاشتباك معهم مهاجمةً المخربين".

وأضاف الجيش في بيان على منصة إكس: "فر يحيى السنوار بمفرده إلى أحد المباني، حيث قامت قواتنا بمسح المنطقة باستخدام مسيرة درون. في لحظاته الأخيرة شوهد السنوار وهو ملثم يلقي لوحاً خشبياً نحو الدرون. وبعد تحديده كمخرب داخل المبنى، أطلقنا النار على المبنى وقمنا بعملية تمشيط. وجدناه مرتدياً سترة واقية ومعه مسدس و40 ألف شيكر".

وأظهرت صور من مكان الحادث العثور على السنوار ومعه أسلحة وأموال نقدية وبطاقات هوية، من بين مواد أخرى.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق اليوم، رسمياً، مقتل السنوار، مصادفة، خلال قصف على منزل في رفح جنوب قطاع غزة، بعد بضع ساعات من إعلان الجيش التحقيق في احتمال تصفيته.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "تصفية الرأس المدبر لمجزرة السابع من أكتوبر". وقال في بيان باسم الجيش والشاباك (الأمن الداخلي)، إنه "في ختام عملية مطاردة استغرقت عاماً كاملاً، قضت يوم أمس (الأربعاء)... في جنوب قطاع غزة على الإرهابي المدعو يحيي السنوار".

ورغم أن الاغتيال تم مصادفة، إلا أن أدرعي قال إن الجيش والشاباك "نفذا عشرات العمليات على مدار الأشهر الأخيرة أدت إلى تقليص منطقة عمل يحيي السنوار مما أسهم أخيراً في القضاء عليه".

وأضاف أن الجيش والشاباك "يعملان على مدار الأسابيع الأخيرة بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وفرقة غزة في منطقة جنوب قطاع غزة بناء على معلومات استخبارية لجهاز الشاباك وهيئة الاستخبارات التي أشارت إلى مناطق مشبوهة قد يتواجد في داخلها قادة حماس. قوة من لواء 828 عملت في المنطقة رصدت وقتلت ثلاثة مخربين. وبعد استكمال عملية تشخيص الجثة يمكن التأكيد أن المدعو يحيى السنوار قد قُتل".

