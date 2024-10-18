يُعد مقتل يحيى السنوار أكبر انتصار لإسرائيل حتى الآن في الحرب التي تشنها ضد حماس في غزة.

وتُشكل وفاته ضربة قوية لحماس، المنظمة التي حولها إلى قوة مقاتلة ألحقت أكبر هزيمة بدولة إسرائيل في تاريخها.

لم يُقتل السنوار في عملية مخطط لها من قِبل القوات خاصة، بل من خلال صدفة جمعته بالقوات الإسرائيلية في رفح جنوب غزة.

تُظهر الصورة الملتقطة في مكان الحادث السنوار، مرتدياً ملابس قتالية، ملقى ميتاً بين أنقاض مبنى أصيب بقذيفة دبابة.

وأشاد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالجنود وأوضح أنه مهما كان النصر كبيراً، فإنه لا يعني نهاية الحرب.

وأضاف نتنياهو "لقد أوضحنا اليوم مرة أخرى ما يحدث لأولئك الذين يؤذوننا. اليوم أظهرنا للعالم مرة أخرى انتصار الخير على الشر، لكن الحرب لم تنته بعد. إنها صعبة، وندفع فيها أثماناً غالية".

وقال نتنياهو إنه "ما تزال هناك تحديات كبيرة تنتظرنا. نحن بحاجة إلى التحمل والوحدة والشجاعة والصمود، سوف نقاتل معاً، وبمساعدة الله سوف ننتصر معاً".

وكان نتنياهو والأغلبية الساحقة من الإسرائيليين الذين يؤيدون الحرب في غزة بحاجة إلى النصر.

Reuters متظاهرة في تل أبيب تحمل لافتة تشير إلى زعيم حماس يحيى السنوار

كرر رئيس الوزراء أهدافه في الحرب عدة مرات "تدمير حماس كقوة عسكرية وسياسية وإعادة الرهائن إلى الوطن". ولم يتحقق أي من الهدفين، رغم مرور عام من الحرب التي قتلت ما لا يقل عن 42 ألف فلسطيني وتركت أجزاء واسعة من قطاع غزة في حالة خراب.

الرهائن المتبقين ليسوا أحراراً، وحماس تقاتل وتوقع قتلى أحياناً في صفوف القوات الإسرائيلية.

كان قتل السنوار هو النصر الذي أرادته إسرائيل. ولكن إلى أن يتمكن نتنياهو من الادعاء بأن أهداف الحرب الأخرى قد تحققت، فإن الحرب، كما يقول، ستستمر.

ولد يحيى السنوار عام 1962 في مخيم للاجئين في خان يونس، في قطاع غزة. كان عمره خمس سنوات عندما استولت إسرائيل على القطاع من مصر في حرب الشرق الأوسط عام 1967.

كانت عائلته من بين أكثر من 700 ألف فلسطيني فروا أو طردوا من منازلهم على يد القوات الإسرائيلية في حرب عام 1948 التي انتصرت فيها إسرائيل وأعلنت استقلالها.

تنحدرعائلته من المدينة المعروفة الآن باسم عسقلان، والتي تقع بالقرب من الحدود الشمالية لقطاع غزة.

في العشرينيات من عمره، أدين من قِبل إسرائيل بقتل أربعة مخبرين فلسطينيين. وخلال 22 عاماً في السجن، تعلم العبرية ودرس عدوه واعتقد أنه توصل إلى كيفية محاربتهم. وهو ما يعني أيضاً أن إسرائيل لديها سجلات أسنانه وعينة من حمضه النووي، ما يُمكّنها من تحديد هوية الجثة إذا كانت له أم لا.

تم إطلاق سراح السنوار ضمن أكثر من 1000 سجين فلسطيني في صفقة تبادل في عام 2011 مقابل جندي إسرائيلي واحد، جلعاد شاليط.

في السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، في سلسلة من الهجمات المخطط لها بعناية، ألحق السنوار ورجاله أسوأ هزيمة بإسرائيل على الإطلاق، وصدمة جماعية لا تزال محسوسة بعمق.

قتْلُ نحو 1200 إسرائيلي واحتجاز الرهائن واحتفالات أعدائهم، أعاد إلى عقول الكثير من الإسرائيليين محرقة النازية.

لا بد أن تجربة السنوار في تبادل الأسرى أقنعته بقيمة وقوة أخذ الرهائن.

وفي تل أبيب، تجمعت عائلات الرهائن الـ 101 المتبقين في غزة ـ وتقول إسرائيل إن نصفهم ربما ماتوا بالفعل ـ في الساحة التي تجمعوا فيها منذ عام، وحثوا الحكومة الإسرائيلية على إطلاق مفاوضات جديدة لإعادة أبنائهم إلى ديارهم.

وناشدت عيناف زانغاوكر، والدة الرهينة ماتان زانغاوكر، رئيس الوزراء قائلة: "نتنياهو، لا تدفن الرهائن. اخرج الآن إلى الوسطاء والجمهور واعرض مبادرة إسرائيلية جديدة، بالنسبة لمتان وبقية الرهائن في الأنفاق، فقد نفد الوقت. لديك صور النصر. الآن أحضر صفقة!"

وأضافت: "إذا لم يستغل نتنياهو هذه اللحظة ولم ينهض الآن لعرض مبادرة إسرائيلية جديدة ـ حتى على حساب إنهاء الحرب ـ فهذا يعني أنه قرر التخلي عن الرهائن في محاولة لإطالة أمد الحرب وتعزيز حكمه، لن نستسلم حتى يعود الجميع".

Getty Images هتف الإسرائيليون في نتانيا ولوحوا بالأعلام الوطنية الإسرائيلية احتفالاً بوفاة السنوار

يعتقد العديد من الإسرائيليين أن نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب في غزة لتأجيل يوم الحساب عن دوره في الإخفاقات الأمنية التي سمحت للسنوار ورجاله باقتحام إسرائيل، وتأجيل ربما إلى أجل غير مسمى استئناف محاكمته بتهم فساد خطيرة.

ينفي نتنياهو هذه الاتهامات، ويصر على أن ما يسميه "النصر الكامل" في غزة على حماس فقط هو الذي سيعيد الأمن الإسرائيلي.

ومثلها كمثل المؤسسات الإخبارية الأخرى، لا تسمح إسرائيل لبي بي سي بالدخول إلى غزة إلا في رحلات نادرة تحت إشراف الجيش.

في خان يونس المدمرة، مسقط رأس سنوار، قال فلسطينيون أُجريت معهم مقابلات لبي بي سي من قبل صحفيين مستقلين محليين موثوق بهم، إن الحرب ستستمر.

وقال الدكتور رمضان فارس: "هذه الحرب لا تعتمد على سنوار أو هنية أو مشعل، ولا على أي زعيم أو مسؤول، إنها حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، كما نعلم جميعاً ونفهم. القضية أكبر بكثير من سنوار أو أي شخص آخر".

قال عدنان عاشور إن بعض الناس حزنوا، وكان آخرون غير مبالين بشأن السنوار.

وأضاف عاشور: "إنهم لا يلاحقوننا فقط. إنهم يريدون الشرق الأوسط بأكمله. إنهم يقاتلون في لبنان وسوريا واليمن ... هذه حرب بيننا وبين اليهود منذ عام 1919، أي منذ أكثر من 100 عام".

سُئل عما إذا كان موت السنوار سيؤثر على حماس.

"آمل ألا يكون كذلك، إن شاء الله. دعني أشرح: حماس ليست السنوار فقط ... إنها قضية شعب".

الحرب مستمرة في غزة. قُتل 25 فلسطينياً في غارة على شمال غزة، قالت إسرائيل إنها ضربت مركز قيادة لحماس، وسط تأكيد الأطباء في المستشفى المحلي أن العشرات من الجرحى الذين عالجوهم كانوا مدنيين.

استأنفت عمليات إسقاط المساعدات بالمظلات بعد أن قال الأميركيون إن إسرائيل يجب أن تسمح بدخول المزيد من المواد الغذائية وإمدادات الإغاثة.

لقد قُتل كل زعيم لحماس منذ التسعينيات على يد إسرائيل، لكن كان هناك دائماً خليفة. بينما تحتفل إسرائيل بقتل السنوار، لا تزال حماس لديها رهائنها وما زالت تقاتل.