إيلاف من لندن: بدأ وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الجمعة، زيارة للصين تمتد ليومين، وتشمل اجتماعات في بكين وشنغهاي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية على موقعها إن المملكة المتحدة تتبنى نهجًا ثابتًا واستراتيجيًا وعمليًا تجاه الصين يعطي الأولوية لمصالحها الوطنية.

وسيحث وزير الخارجية في رسالة سينقلها إلى الصين على وقف دعمها السياسي والاقتصادي للمجهود الحربي الروسي، كما ستتخذ المملكة المتحدة نهجًا مستقرًا ومتسقًا وعمليًا تجاه الصين، مع أهمية المشاركة بين لاعبين عالميين.

والتقى لامي مع نائب الرئيس الصيني هو هان زهنغ، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين، حيث تناولت المحادثات مجموعة واسعة من القضايا، من المناخ والتجارة، إلى تحديات السياسة الخارجية العالمية بما في ذلك الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا.

وفي شنغهاي، سيلتقي وزير الخارجية بقادة الأعمال البريطانيين لمناقشة كيف تدعم روابطنا الاقتصادية مع الصين النمو في المملكة المتحدة.

تصريح لامي

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي: بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهما من كبار الاقتصادات العالمية، فإن المملكة المتحدة والصين لاعبان عالميان. علاقتنا مهمة.

واضاف: إن التعامل مع الصين عملي وضروري لدعم مصالح المملكة المتحدة والعالم. من وقف الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا، إلى دعم التحول الأخضر العالمي، يجب أن نتحدث كثيرًا وبصراحة عبر كل من مجالات الخلاف وكذلك مجالات التعاون في المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة.

إعادة مشاركة

وستكون الجهود الدبلوماسية للمملكة المتحدة مع الصين بمثابة إعادة مشاركة جادة ومستقرة وعملية عبر الطيف الكامل للحكومة، مع إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية للمملكة المتحدة.

واعترف الوزير لامي، بأن المملكة المتحدة والصين لن تتفقا دائمًا. لدينا اختلافات كبيرة بما في ذلك القيم والحريات الديمقراطية، وهونغ كونغ ودعم الحرب غير القانونية لروسيا في أوكرانيا، ولكن لدينا أيضًا مصالح مشتركة، بما في ذلك التحول العالمي للطاقة الخضراء، والروابط الاقتصادية العميقة، مع الصين بما في ذلك هونغ كونغ رابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.