إيلاف من لندن: وجهت المملكة المتحدة ضربة في قلب عائدات الطاقة الروسية التي تمول حرب بوتين في أوكرانيا وفرضت أكبر حزمة من العقوبات حتى الآن ضد أسطول من ناقلات النفط.

وفرضت عقوبات جديدة على 18 ناقلة نفط روسية و 4 ناقلات غاز طبيعي مسال - أكبر إجراء عقوبات حتى الآن ضد أسطول بوتين الظلي.

ووقعت الولايات المتحدة وكندا على "دعوة العمل" لأسطول الظل التي أطلقها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في يوليو، ليصل العدد الإجمالي للموقعين إلى 47.

وسيتم منع 18 سفينة أخرى من أسطول الظل من دخول موانئ المملكة المتحدة وعدم قدرتها على الوصول إلى الخدمات البحرية البريطانية الرائدة عالميًا، ليصل العدد الإجمالي لناقلات النفط الخاضعة للعقوبات إلى 43.

يسعى أسطول الظل إلى تقويض العقوبات ويشكل خطرًا واضحًا وحاضرًا. إن المخاطر البيئية، مثل الانسكابات النفطية، على سواحلنا نتيجة لانتهاكها الصارخ لمعايير السلامة الأساسية، ولكنها تشكل أيضًا مخاطر على أمن التجارة العالمية - شريان الحياة للنمو الاقتصادي.

دعوةستارمر

يذكر أنه في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في يوليو، أعلن رئيس الوزراء عن دعوة أسطول الظل إلى العمل. واليوم انضمت الولايات المتحدة وكندا إلى 44 دولة أوروبية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي في العمل معًا لمعالجة المخاطر التي يفرضها أسطول الظل.

ونقلت ناقلات النفط المستهدفة اليوم ما يقدر بنحو 4.9 مليار دولار في العام الماضي وحده. واضطر عدد كبير من السفن التي استهدفتها المملكة المتحدة حتى الآن إلى الجلوس بلا فائدة خارج الموانئ في جميع أنحاء العالم، غير قادرة على الاستمرار في ضخ الأموال في صندوق حرب بوتن.

تُركت شركة سوفكومفلوت، أكبر شركة شحن في روسيا، في محاولة يائسة لإعادة تسمية سفنها وتفريغها لتجنب العقوبات البريطانية. اليوم، استهدفنا المزيد من سفنها، مما زاد من تضييق الخناق على الآليات التي يستخدمها الكرملين لتمويل حربه غير القانونية.

إلى جانب التحرك ضد الأسطول الخفي، تفرض المملكة المتحدة عقوبات على أربع ناقلات أخرى للغاز الطبيعي المسال وشركة الغاز الروسية Rusgazdobycha JSC. ونحن نواصل زيادة الضغوط على صناعة الغاز الروسية المحاصرة، حيث أعلنت شركة غازبروم الرائدة عن خسارة صافية كبيرة بلغت 6.9 مليار دولار في عام 2023 - وهي أول خسارة سنوية لها منذ أكثر من 20 عامًا.

تصريح وزير الخارجية

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي: يتعين علينا مكافحة النشاط الروسي الخبيث في كل منعطف، سواء كانت تكتيكات غير مشروعة لتعزيز صندوق حرب بوتن، أو استخدامهم للهجمات الإلكترونية أو البربرية على خط المواجهة في أوكرانيا.

تقود المملكة المتحدة الهجوم ضد محاولات بوتن اليائسة والخطيرة للتشبث بإيراداته من الطاقة، حيث يعرض أسطوله الخفي السواحل في جميع أنحاء أوروبا والعالم للخطر.

لقد جعلت من مهمتي الشخصية كبح جماح الكرملين، وإغلاق الشبكة حول بوتن ودولته المافيا باستخدام كل أداة تحت تصرفي.

وتأتي حزمة أسطول الظل الجديدة هذه في الأسابيع التي أعقبت الإجراءات البريطانية الأخيرة لمعاقبة عصابة الجريمة الإلكترونية الروسية Evil Corp، والقوات الروسية التي ثبت استخدامها للأسلحة الكيميائية على الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

والعقوبات تمثل أحدث حلقة في سلسلة من الأنشطة، حيث تم تصميم كل حزمة لاستهداف جانب مميز من سلوك روسيا الخبيث وتعزيز التزام المملكة المتحدة بالأمن العالمي وسيادة القانون.

قائمة العقوبات

وفي الآتي قائمة بالشركات الروسية التي طالتها العقوبات الجديدة:

إن إس بورا (IMO 9412335)

أطلس (إيمو 9413573)

احتمال موسكو (IMO 9511521)

إن إس أركتيك (IMO 9413547)

كاليستو (IMO 9299692)

إس سي إف بايكال (IMO 9422457)

إس سي إف ساموتلور (IMO 9421972)

سوفوروفسكي بروسبكت (IMO 9522324)

اللؤلؤة الشرقية (IMO 9285859)

كودوس ستارز (IMO 9288710)

الإخلاص البحري (IMO 9285835)

ستراتوس أورورا (IMO 9288708)

توربو ترافل (IMO 9299898)

أزور هيفين (IMO 9288722)

فارونا (IMO 9332810)

ساي بابا (IMO 9321691)

أرتميس (IMO 9317949)

أنتايوس (IMO 9299733)

المارشال فاسيليفسكي (IMO 9778313)

نيويورك (IMO 9630004)

مولان (IMO 9864837)

طاقة ايفرست (IMO 9243148)

شركة روسجازدوبيتشا المساهمة المحدودة

