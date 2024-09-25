إيلاف من موسكو: وصف متحدث الكرملين دميتري بيسكوف موقف الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي بشأن "إجبار روسيا على السلام" بأنه "خطأ فادح".

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء، حيث تابع: "إن موقف فلاديمير زيلينسكي بشأن ما يسميه إجبار روسيا على السلام هو خطأ فادح، ووهم عميق ستكون له حتما عواقب على كييف".

وكان زيلينسكي قد انتقد، خلال خطاب ألقاه في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "أولئك في العالم الذين يريدون التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول حل الصراع"، وتحدث الرئيس المنتهية ولايته مرة أخرى لصالح استخدام ما يسمى بـ "صيغة السلام" الخاصة به لحل الصراع، ودعا للتحضير "لقمة سلام ثانية" لإنهاء الصراع، لكنه لم يحدد ما ستتم مناقشته فيها، ودعا زيلينسكي الصين والبرازيل ودول آسيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وغيرها للمشاركة في عملية حل الصراع.

وصرح زيلينسكي في قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام" بما أسماه "خطة النصر" التي سوف يقدمها في واشنطن، وهي "جاهزة تماما" على حد تعبيره، حيث قال إن الخطة تتضمن أيضا "حزمة قوية لإجبار روسيا على إنهاء الحرب دبلوماسيا".

من جانبه أكد بيسكوف على أن موسكو "تدرك تماما جوهر نظام كييف، وستواصل عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا وستحقق جميع أهدافها".