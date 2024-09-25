إيلاف من بيروت: كشفت تقارير عن معلومات حول الصاروخ الباليستي من نوع "قادر 1" الذي أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الأربعاء، أنها أطلقته على مقر قيادة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" في ضواحي تل أبيب.

ووفقًا لحساب "OSINTdefender" على منصة "إكس" أنه تم باستخدام صاروخ باليستي متوسط المدى "قادر-1" أو "110"، وهو نسخة محسّنة من صاروخ "شهاب-3" الباليستي، مزود برأس حربي يزن بين 700 و1000 كجم، ومصنع في إيران.

وأشار الحساب أيضًا أنه كان الحوثيون في اليمن معروفين سابقاً بامتلاك هذا الصاروخ، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد امتلاك حزب الله أيضاً لهذا النظام.

وجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض صاروخ باليستي فوق منطقة تل أبيب الكبرى صباح اليوم تم بواسطة منظومة "مقلاع داوود" المضادة للصواريخ الباليستية متوسطة المدى، والتي صممت لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى.

