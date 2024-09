تشهد المنطقة تصعيدًا غير مسبوق مع تنفيذ حزب الله ضربة صاروخية نوعية استهدفت منشآت عسكرية ومدنية داخل إسرائيل، لتدخل المواجهة مرحلة جديدة من الصراع.

إعداد بول كوزياك وماريا راشد: نفّذ حزب الله ضربة صاروخية كبيرة استهدفت مناطق استراتيجية في شمال إسرائيل، شملت الجليل الأعلى والأسفل، إضافة إلى جنوب شرق حيفا وعكا. الهجوم ركز على منشآت هامة مثل قاعدة جوية ومواقع تصنيع الأسلحة، ما اعتبره المحللون تطورًا استراتيجيًا مهماً في الصراع الدائر.

هذه الضربة تُظهر القدرات العسكرية المتزايدة لحزب الله كما أوضح خبير الأسلحة هاميش دي بريتون جوردون الذي قال "يبدو أن الضربات غير موجهة، أو بعبارة أخرى ليست دقيقة. بعض الطلقات كانت بكميات هائلة لم نرها من قبل. أفترض أنها نسخة "تقليدية" إيرانية مشابهة لصواريخ غراد الروسية."

قصفت صواريخ حزب الله قاعدة رامات دافيد الجوية الإسرائيلية التي تبعد حوالي 50 كم عن الحدود اللبنانية، وهي الأعمق التي تم استهدافها حتى الآن.

وفي تموز (يوليو) الماضي، نشر حزب الله مقطع فيديو يُظهر لقطات بطائرة مسيرة لقاعدة رامات دافيد، ما يشير إلى أن القاعدة كانت هدفاً معروفاً لحزب الله منذ ذلك الوقت.

وأعلن حزب الله الإثنين، أنه استهدف بعشرات الصواريخ المقرّ الاحتياطي للفيلق الشمالي، وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد ومُجمّع الصناعات العسكرية لشركة رفائيل المتخصصة في الأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا العسكرية، ويقع في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا.

وتعد هذه هي المرة الثانية منذ بدء المواجهات في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي التي يستهدف فيها حزب الله هذا المجمّع العسكري الإسرائيلي.

وقد أكد أفيخاي أدرعي متحدث الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر منصة “إكس” أن الجيش الإسرائيلي رصد سقوط أكثر من مئة صاروخ أُطلقت من لبنان، حيث سقط بعضها بالقرب من مدينة حيفا الشمالية.

وأظهرت العديد من الفيديوهات التي تأكدنا من صحتها مواقع الانفجارات مثل الفيديو الموجود في الرابط التالي، الذي يظهر فيه حريق في مبنى وسيارات في كريات بياليك قضاء حيفا شمال إسرائيل.

Haifa’s been under heavy fire from Hezbollah for hours, and the barrage isn’t stopping. Hezbollah’s done with the games and is hitting Israel hard, no holding back now.#Lebanon #Gaza #Iran pic.twitter.com/RvI2XMV0Ts