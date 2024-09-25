إيلاف من واشنطن: ذكرت مصادر أميركية أن الشرطة تحقق في إطلاق نار على مكتب حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس في أريزونا هذا الأسبوع.

وقد تم اكتشاف أضرار ناجمة عن إطلاق نار، في وقت ما بعد منتصف ليل الاثنين، في مكتب حملة اللجنة الوطنية الديمقراطية بالقرب من شارع ساوثرن وبريست درايف في تيمبي، حسبما ذكرت إدارة شرطة تيمبي لصحيفة واشنطن بوست.

وقال ضابط المعلومات العامة الرقيب ريان كوك: "لم يكن أحد داخل المكتب أثناء ساعات الليل، لكن هذا يثير المخاوف بشأن سلامة أولئك الذين يعملون في هذا المبنى، وكذلك أولئك القريبين منه".

وقال رجال الشرطة إن المحققين يقومون حاليا بتحليل الأدلة التي تم جمعها في مكان الحادث، وتم اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الأمن للموظفين وغيرهم في المنطقة..

وبعد منتصف ليل يوم 16 أيلول (سبتمبر) بقليل، تم إطلاق النار على النوافذ الأمامية بما يبدو أنه بندقية BB أو بندقية خرطوش، وفقا للشرطة.

يذكر أن الانتخابات الأميركية الحالية تشهد ارتفاعاً في وتيرة العنف بصورة غير مسبوقة، فقد تعرض الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال خلال الفترات السابقة.