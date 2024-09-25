ضربات جوية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت، تسببت في مقتل قائد بارز وإصابة المدنيين بأضرار مادية وبشرية جسيمة. يأتي هذا التصعيد في إطار التوتر المتزايد بين إسرائيل ولبنان، فيما يتعرض السكان المدنيون للدمار والنزوح.

شن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء غارة جوية على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم إبراهيم محمد القبيسي، الذي وصفه الجيش بأنه "قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله".

ورغم ما تقوله إسرائيل من أن ضرباتها تستهدف "أهدافاً إرهابية" في لبنان فإن الكثير من الأضرار المادية والبشرية لحقت بالمدنيين من سكان المناطق التي طالها القصف.

EPA شارك متطوعون من سكان المناطق المتضررة من القصف فرق الإنقاذ فيما يبذلون من جهود

Reuters أفراد الدفاع المدني اللبناني أثناء عملية إنقاذ من أنقاض أحد المباني التي دمرها القصف الإسرائيلي

Reuters تشغل إسرائيل القبة الحديدية من أجل اعتراض الصواريخ التي أطلقت من لبنان في اتجاه الداخل الإسرائيلي

Reuters انتشرت سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ في بيروت للتعامل مع الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي

EPA مجموعة من سكان جنوب لبنان يفرون من القصف الإسرائيلي

EPA عمال مكافحة الحريق في إسرائيل أثناء إطفاء حريق في أحد المخازن نتج عن سقوط قذائف من لبنان في كيرفات شمونا

EPA أسرة لبنانية تتفقد منزلها بعد أن أحدثت قذيفة ثقباً في واجهة المنزل

EPA لجأ بعض النازحين اللبنانيين إلى بعض المدارس التي اتخذوها كمأوى مؤقت

Reuters أعمدة هائلة من الدخان تتصاعد جراء القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله في المناطق الحدودية

EPA تزاحم في محطات الوقود في بيروت بسبب نقص الإمدادات جراء القصف الإسرائيلي

EPA متطوعون يحملون أحد المسنين وسط نزوح وفرار الكثيرين من القصف المستمر

Reuters فرت أسر لبنانية بأكملها من القصف بشتى الطرق، منهم هذا الرجل الذي يتحرك هو وأطفاله الثلاثة على دراجة بخارية

Reuters طفل ينظر من نافذة سيارة تستقلها أسرته أثناء النزوح من مناطق لبنانية فرارا من القصف

Reuters تواصل فرق الطوارئ جهودها من أجل السيطرة على الموقف والتخفيف من حدة الأضرار التي لحقت بالكثير من اللبنانيين جراء القصف الإسرائيلي