ضربات جوية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت، تسببت في مقتل قائد بارز وإصابة المدنيين بأضرار مادية وبشرية جسيمة. يأتي هذا التصعيد في إطار التوتر المتزايد بين إسرائيل ولبنان، فيما يتعرض السكان المدنيون للدمار والنزوح.
شن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء غارة جوية على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم إبراهيم محمد القبيسي، الذي وصفه الجيش بأنه "قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله".
ورغم ما تقوله إسرائيل من أن ضرباتها تستهدف "أهدافاً إرهابية" في لبنان فإن الكثير من الأضرار المادية والبشرية لحقت بالمدنيين من سكان المناطق التي طالها القصف.
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