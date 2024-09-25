ضربات جوية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت، تسببت في مقتل قائد بارز وإصابة المدنيين بأضرار مادية وبشرية جسيمة. يأتي هذا التصعيد في إطار التوتر المتزايد بين إسرائيل ولبنان، فيما يتعرض السكان المدنيون للدمار والنزوح.

شن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء غارة جوية على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم إبراهيم محمد القبيسي، الذي وصفه الجيش بأنه "قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله".

ورغم ما تقوله إسرائيل من أن ضرباتها تستهدف "أهدافاً إرهابية" في لبنان فإن الكثير من الأضرار المادية والبشرية لحقت بالمدنيين من سكان المناطق التي طالها القصف.

إسعاف وإنقاذ
EPA
شارك متطوعون من سكان المناطق المتضررة من القصف فرق الإنقاذ فيما يبذلون من جهود
إنقاذ
Reuters
أفراد الدفاع المدني اللبناني أثناء عملية إنقاذ من أنقاض أحد المباني التي دمرها القصف الإسرائيلي
القبة الحديدية
Reuters
تشغل إسرائيل القبة الحديدية من أجل اعتراض الصواريخ التي أطلقت من لبنان في اتجاه الداخل الإسرائيلي
سيارة إسعاف
Reuters
انتشرت سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ في بيروت للتعامل مع الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي
نزوح
EPA
مجموعة من سكان جنوب لبنان يفرون من القصف الإسرائيلي
عمال مكافحة الحريق
EPA
عمال مكافحة الحريق في إسرائيل أثناء إطفاء حريق في أحد المخازن نتج عن سقوط قذائف من لبنان في كيرفات شمونا
إمرأة ورجل في لبنان
EPA
أسرة لبنانية تتفقد منزلها بعد أن أحدثت قذيفة ثقباً في واجهة المنزل
مأوى
EPA
لجأ بعض النازحين اللبنانيين إلى بعض المدارس التي اتخذوها كمأوى مؤقت
أعمدة دخان
Reuters
أعمدة هائلة من الدخان تتصاعد جراء القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله في المناطق الحدودية
محطة وقود
EPA
تزاحم في محطات الوقود في بيروت بسبب نقص الإمدادات جراء القصف الإسرائيلي
إنقاذ مسن
EPA
متطوعون يحملون أحد المسنين وسط نزوح وفرار الكثيرين من القصف المستمر
رجل وأطفاله على دراجة بخارية
Reuters
فرت أسر لبنانية بأكملها من القصف بشتى الطرق، منهم هذا الرجل الذي يتحرك هو وأطفاله الثلاثة على دراجة بخارية
طفل
Reuters
طفل ينظر من نافذة سيارة تستقلها أسرته أثناء النزوح من مناطق لبنانية فرارا من القصف
إسعاف
Reuters
تواصل فرق الطوارئ جهودها من أجل السيطرة على الموقف والتخفيف من حدة الأضرار التي لحقت بالكثير من اللبنانيين جراء القصف الإسرائيلي
نازحون
Reuters
لبنانيون يحملون أمتعتهم أثناء الفرار من خطر القصف في الضاحية الجنوبية في بيروت