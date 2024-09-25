إيلاف من لندن: رحبت المملكة المتحدة والأرجنتين بالخطوات التي يتم اتخاذها لإقامة علاقة ثنائية محسنة متطورة بينهما.

وقال بيان لوزارة الخارجية البريطانية إن وزير الخارجية ديفيد لامي ووزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في الأرجنتين ديانا موندينو أحرزا خلال اجتماع لهما في نيويورك يوم الثلاثاء تقدماً نحو أجندة واسعة بشأن قضايا مختلفة تتعلق بجنوب الأطلسي.

وأشار البيان إلى أن من المتفق عليه أن الصيغة المتعلقة بضمانات السيادة في الفقرة 2 من البيان المشترك الصادر في 19 أكتوبر 1989 تنطبق على هذه الأجندة ونتائجها.

مفاوضات جزر فوكلاند

واتفق الطرفان البريطاني والأرجنتيني على استئناف المفاوضات لاستكمال المرحلة الثالثة من خطة المشروع الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتنظيم رحلة إلى جزر الفوكلاند من قبل أقرب أقارب الجنود الذين سقطوا قبل نهاية عام 2024، حتى يتمكنوا من زيارة قبور الجنود الذين دفنوا هناك.

كما اتفقا على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة في مجال الحفاظ على مصائد الأسماك وتحسين الاتصال، وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في عام 2018، بما في ذلك استئناف رحلة ساو باولو الأسبوعية إلى الجزر التي توقفت مرة واحدة شهريًا في قرطبة.

وختم البيان: ستتيح هذه الخطوات التقدم نحو أجندة أكثر طموحًا للتعاون في مجالات مختلفة، بموجب صيغة السيادة، بهدف تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وتعزيز الروابط بين الجزر والقارة.