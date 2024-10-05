إيلاف من لندن: أكدت المملكة المتحدة أنه ينبغي لروسيا أن توقف على الفور هجماتها المتعمدة على البنية التحتية الأوكرانية.

وقالت جيس جامبيرت غراي، نائب المنسق السياسي، في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التهديدات للسلام والأمن الدوليين إن المملكة المتحدة تأخذ تخريب خطوط أنابيب نورد ستريم على محمل الجد للغاية ونحن نشارك رغبة أعضاء المجلس الآخرين في فهم ما حدث ومن كان مسؤولاً.

واضافت إننا نعتقد أن أفضل طريقة للحصول على هذه الإجابات هي دعم التحقيق الوطني الجاري الذي تجريه ألمانيا.

وقالت الدبلوماسية البريطانية نحن ندرك أن هذا تحقيق معقد ومن المهم أن يتم إجراؤه بدقة وبأعلى المعايير، لذلك نرحب بالتحديث الذي قدمه الممثلون الدائمون للسويد وألمانيا والدنمرك إلى المجلس في 9 سبتمبر، والذي حدد التزام السلطات الألمانية بضمان إجراء التحقيق بشكل محايد وبما يتماشى مع سيادة القانون.

رفض تسييس القضية

أما ثانياً، وكما ذكرنا مرات عديدة من قبل، فإننا لا نعتقد أنه من المفيد لمجلس الأمن أن يحاول الحكم مسبقاً على نتائج هذا التحقيق الجاري، أو أن يملي كيفية إجراء التحقيق أو أن يسعى إلى تسييس القضية.

وينبغي للمجلس أن يركز جهودنا على دعم العملية بدلاً من الانخراط في تكهنات غير مفيدة أو محاولة تقويضها.

ثالثاً، يجب أن نشير إلى أنه في حين تدعو روسيا باستمرار إلى اجتماعات المجلس بشأن هذا الموضوع لإدانة الهجمات على البنية التحتية الوطنية الحيوية، فإنها تستهدف في الوقت نفسه عمداً نظام الطاقة في أوكرانيا ومهاجمة بنيتها التحتية الوطنية الحيوية.

وقالت غراي إن هذه الهجمات تقتل الآلاف وتخلف تكلفة بشرية فادحة. كما نحث روسيا على ترجمة قلقها المعلن بشأن حماية البنية التحتية المدنية إلى عمل من خلال وقف مثل هذه الهجمات على الفور وإنهاء حربها العدوانية غير القانونية ضد أوكرانيا.