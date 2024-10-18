إيلاف من واشنطن: قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الخميس، في كلمة عقب إعلان اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار، إن هذه "فرصة"، لإنهاء الحرب في غزة، وبدء خطة "اليوم التالي"، من دون حماس في السلطة.

وأضافت في كلمة من ويسكونسن: "تم تحقيق العدالة، والولايات المتحدة وإسرائيل والعالم كله في وضع أفضل نتيجة لموت السنوار"، وفق قولها.

واعتبرت أن اغتياله "يمنحنا الفرصة لإنهاء الحرب في غزة. الحرب يجب أن تنتهي بضمان أمن إسرائيل، والإفراج عن المحتجزين، وانتهاء المعاناة في غزة وتحقيق حق الفلسطينيين في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير".

وقالت المرشحة الديمقراطية للرئاسة، إن إسرائيل "لديها حق في الدفاع عن نفسها"، معتبرة أن "التهديد الذي تشكله حماس على إسرائيل يجب تحييده".

وأضافت: "اليوم هناك تقدم واضح في تحقيق هذا الهدف، حماس دمرت، وتم تحييد قيادتها، حان الوقت لبدء خطة اليوم التالي في غزة، بدون حماس في السلطة".

وحملت هاريس السنوار مسؤولية "قتل الآلاف من الأبرياء بمن في ذلك من سقطوا في هجوم 7 أكتوبر، والمحتجزين في غزة"، وقالت: "يحمل دماءً أميركية على يديه"، وفق قولها.

وتابعت: "اليوم آمل أن عائلات ضحايا حماس يشعرون بالارتياح، السنوار كان العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر".

وقالت إن الهجوم "أدى لاندلاع حرب قادت إلى معاناة لا يمكن تصورها للكثير من الفلسطينيين، وفوضى في الشرق الأوسط".

وأشارت إلى أنه خلال العام الماضي، عملت قوات العمليات الخاصة الأميركية والاستخبارات مع إسرائيل عن كثب، للعثور على مكان السنوار وقادة حماس، في تأكيد رسمي لتعاون واشنطن مع إسرائيل في تعقب قادة الحركة.

وأعلنت إسرائيل الخميس، أنها اغتالت يحيى السنوار، في جنوب غزة الأربعاء، فيما لم يصدر بعد أي تعليق من حركة "حماس"، على هذه الأنباء.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عشرات العمليات على مدار الأشهر الأخيرة

في قطاع غزة، انتهت إلى تقليص منطقة البحث عن السنوار.

وذكر أن قيادة المنطقة الجنوبية عملت بناءً على معلومات استخباراتية، أشارت إلى مناطق احتمال وجود قادة حماس بالقطاع، وأن قوة من لواء 828 كانت تعمل في المنطقة، رصدت وقتلت 3 أفراد، وبعد استكمال التشخيص "يمكن التأكيد أن السنوار قد قتل".

اكتشفوه بالصدفة

وقال مصدر أمني إسرائيلي الخميس، لموقع i24NEWS الإسرائيلي، إن الجيش اكتشف موقع السنوار في غزة بالصدفة، قبل اغتياله.

وأضاف المصدر أن قوة من الجيش الإسرائيلي داهمت الأربعاء، منطقة لم يحددها، في قطاع غزة، ودخلت أحد المباني للاشتباه في "وجود مسلحين هناك".

وأشار إلى أن القوة "رصدت ثلاثة مسلحين، وتم اغتيال هؤلاء الثلاثة"، ولفت إلى أن الجنود "عندما اقتربوا منهم للتعرف على هويتهم، اكتشفوا أن أحد الجثامين يشبه بشكل شبه مؤكد يحيى السنوار".