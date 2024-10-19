إيلاف من بكين: دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، هذا الأسبوع، قوات بلاده إلى تعزيز استعدادها للحرب، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، السبت، بعد أيام فقط من إجراء بكين تدريبات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان.

وأدلى شي بتصريحاته في أثناء زيارته لواء من قوة الصواريخ في الجيش الصيني، الخميس، وفقاً لقناة "سي سي تي في" الحكومية.

وقال شي إن على الجيش "تعزيز التدريب والاستعداد للحرب بشكل شامل، وضمان أن للقوات قدرات قتالية صلبة"، حسبما ذكرت القناة.

وأضاف شي: "على الجنود أن يعززوا قدراتهم الاستراتيجية على الردع والقتال".

وتعدّ الصين جزيرة تايوان ذات الحكم الذاتي جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، مؤكدة عزمها على استعادتها ولو بالقوة إن لزم الأمر.

ونشرت بكين، الاثنين، مقاتلات ومسيّرات وسفناً حربية وقوارب لخفر السواحل في محاكاة لتطويق تايوان، في سياق رابع تدريبات واسعة النطاق تجريها في غضون أكثر من عامين.

وقال شي، الخميس، إن على الجيش الصيني أن "يحمي بقوةٍ الأمنَ الاستراتيجي للبلاد ومصالحها الأساسية"، وفقاً لـ"سي سي تي في".

وتعود الخلافات بين بكين وتايبيه إلى الحرب الأهلية الطويلة الدامية التي خاضها الشيوعيون بقيادة ماو تسي تونغ، ضد قوميي حزب "كومينتانغ" بزعامة تشانغ كاي شيك.

وبعد هزيمتهم على يد الشيوعيين الذين أسسوا جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 1949، لجأ القوميون إلى تايوان التي تحظى منذ ذلك الحين بحكومتها وجيشها وعملتها.

