إيلاف من طهران: هدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، السبت، بأن أي أحد يعرف "كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران" سيُحاسب، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف عراقجي عبر منصة "إكس": "أي أحد يعلم أو يفهم كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران، و/أو يوفر الوسيلة والدعم لمثل هذه الحماقة، من المنطقي أن يتحمل المسؤولية عن أي خسائر بشرية محتملة".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أكد، أمس الجمعة، أن لديه علما بكيفية الرد الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية التي تشنها إيران وموعده، لكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل.

تصريحات بايدن للصحافيين جاءت خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، حيث أكد أن هناك إمكانية للعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان لكن الأمر سيكون أصعب في غزة.

هذا وصرح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين لموقع "والا" بإمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية ردا على إطلاق طهران صواريخ على تل أبيب.

وأضاف كوهين أن إسرائيل أثبتت قدرتها على ردع كل من يلحق الضرر بها دون استثناء، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تستخدم حتى 10% من قدراتها التسليحية والاستخباراتية غير المسبوقة.

وشدد الوزير الإسرائيلي على أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للرد على إيران.