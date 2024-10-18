إيلاف من الرباط: ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، ‏بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وعين الملك محمد السادس شكيب بن موسى، وزير التربية والشباب، مندوبا ساميا للتخطيط خلفا لاحمد الحليمي علمي، الذي وشحه بوسام رفيع هو الحمالة الكبرى لوسام العرش.



الملك محمد السادس لدى استقباله شكيب بنموسى

وفي بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025.

وأبرزت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي صعب، بسبب استمرار التوترات الجيو-سياسية، وتصاعد الأزمات المناخية.

ورغم ذلك، فقد تمكن المغرب، بفضل قيادة للملك محمد السادس من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة التوازنات الماكرو-اقتصادية، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3,3 بالمئة سنة 2024.

وأضافت الوزيرة بأن مشروع قانون المالية يتمحور حول أربع أولويات، تشكل كل واحدة منها رافعة لتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحصين السيادة الاقتصادية، وتحقيق شروط الازدهار المنشود بالنسبة للأجيال القادمة.

- أولا: مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية لاسيما من خلال التنزيل المنسجم والفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية. فبعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سيتم استكمال تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، والذي بلغ عدد المستفيدين منه حوالي أربعة ملايين أسرة، وذلك بموازاة مع مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية.كما ستتم مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، ودعم الحوار الاجتماعي، إضافة إلى تنزيل مختلف الأوراش التي تدخل في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، وتأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بالجنوب الشرقي للمملكة.

- ثانيا: توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، طبقا للتعليمات الملكية، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار الخاص وتنزيل ميثاق الاستثمار، حيث سيتم التركيز على تسريع عملية المصادقة على المشاريع الاستثمارية، وعلى التحسين المستمر لمناخ الأعمال.كما سيتم دعم الاستثمار العمومي، ومواصلة الأوراش الهيكلية التي تم الشروع في إنجازها، لاسيما "استراتيجية الجيل الأخضر" والمشاريع المرتبطة بقطاع الهيدروجين الأخضر، والتحول نحو الطاقات النظيفة وخارطة الطريق للقطاع السياحي، مع الحرص على وضع تدبير الموارد المائية في صلب الأولويات، والتسريع في تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وكذا إعطاء أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030.

وبموازاة ذلك، سيتم تفعيل خارطة طريق ملموسة لإنعاش التشغيل، وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد، تهدف لتحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل، وتقوية الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي.

- ثالثا: مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها إصلاح منظومة العدالة، عبر استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بها، ومواصلة المجهودات المبذولة لتعميم محاكم الأسرة، وتحديث الإدارة القضائية وتحولها الرقمي.

كما ستتم مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما من خلال تفعيل التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، والعمل على إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تنزيل القانون المتعلق بالإصلاح الضريبي.

- رابعا: الحفاظ على استدامة المالية العمومية: من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استعادة التوازنات المالية بشكل تدريجي، وتوفير التمويل اللازم للأوراش المبرمجة، مع الحرص على تقليص عجز الميزانية واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية المحتملة.

وأشارت الوزيرة إلى أن التوجهات العامة لمشروع القانون المالي تهدف إلى تعزيز وقع الاستراتيجيات المعتمدة في مسار التنمية بالمغرب، وتحقيق انتعاش اقتصادي قوي، مع تسجيل معدل نمو يصل إلى 4,6% خلال سنة 2025، وحصر معدل التضخم في حدود 2%.

وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، تمت المصادقة على سبعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري.



الملك محمد السادس يوشح أحمد الحليمي بوشاح رفيع

ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم بتغيير المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة؛ والنظام الأساسي الخاص بأفراد الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛ وبتحديد مرتبات العسكريين الذين يتقاضون أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية؛ وكذا بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة.

وتندرج هذه المشاريع الأربعة في إطار العناية الخاصة التي يوليها الملك بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية لهذه القوات، وتهدف للزيادة في أجور أفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وذلك على غرار الزيادات المقررة لجميع الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.

وتهم مشاريع المراسيم الثلاثة الأخرى لجوء الإدارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات أو معطيات حساسة إلى مقدمي الخدمات الرقمية السحابية،وبتنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية، وكذا التعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين المكلفين للقيام بمهام بالخارج.

وفي إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته والوفاء بالتزاماته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 19 اتفاقية دولية، منها 16 اتفاقية ثنائية، وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف.

وتتعلق الاتفاقيات الثنائية بتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتعزيز التعاون في المجال القضائي، وفي مجالات الصيد البحري والسياحة، والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والتعاون في ميادين النقل الدولي عبر الطرق، والصيد البحري والخدمات الجوية.

وتتميز 13 اتفاقية منها بكونها مبرمجة مع ست دول إفريقية في إطار اللجان المشتركة المنعقدة بمدينة الداخلة، بالصحراء المغربية.

أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتخص الاتفاق بشأن إحداث المقر الدائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة، والاتفاق المتعلق بتسهيلات وامتيازات المديرية الجهوية لشمال إفريقيا والمكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب، وكذا الاتفاق المبرم في إطار الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل الملك محمد السادس بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية منهم :معاذ الجامعي، واليا على جهة فاس - مكناس، وعاملا (محافظا) على عمالة(محافظة) فاس، وخطيب لهبيل، واليا على جهة الشرق، وعاملا على عمالة وجدة أنجاد، والسعيد زنيبر، واليا على جهة درعة - تافيلالت، وعاملا على إقليم الرشيدية، ومحمد بنريباك،واليا على جهة بني ملال - خنيفرة، وعاملا على إقليم بني ملال.

امحمد العطفاوي، عاملا على إقليم الجديدة، والمصطفى النوحي، عاملا على عمالة الصخيرات - تمارة. وعبد الحميد المزيد، عاملا على إقليم القنيطرة، ومحمد فطاح، عاملا على إقليم آسفي، ومبروك تابت، عاملا على إقليم تارودانت ومحمد سمير الخمليشي، عاملا على إقليم مولاي يعقوب وعبد الرحمن الجوهري، عاملا على إقليم تيزنيت. وشكيب بلقايد، عاملا على إقليم جرادة، وحسن بنخيي، عاملا على إقليم أزيلال، وعبد الله شاطر، عاملا على إقليم طانطان، ومحمد رشدي، عاملا على إقليم أوسرد، وعبد الحق حمداوي، عاملا على عمالة مقاطعات الفداء - مرس السلطان، وعبد اللطيف النحلي، عاملا على إقليم الخميسات، جلال بنحيون، عاملا على إقليم النواصر، وإدريس مصباح، عاملا على إقليم إفران، وعلال الباز، عاملا على إقليم بولمان، بدر بوسيف، عاملا على إقليم تاوريرت، عبد السلام الحتاش، عاملا على إقليم جرسيف، وعبد السلام فريندو، عاملا على إقليم الدريوش، ومحمد عادل إهوران، عاملا على إقليم خنيفرة، إدريس روبيو، عاملا على إقليم سيدي سليمان، وعبد الوهاب فاضل، عاملا على إقليم ميدلت، إبراهيم بوتوملات، عاملا على إقليم السمارة ومحمد الطاوس، عاملا على عمالة مقاطعات عين السبع - الحي المحمدي.

وبالإدارة المركزية، تفضل الملك محمد السادس بتعيين جلول صمصم، واليا مديرا عاما للجماعات الترابية، وحسن مزغمة، عاملا مديرا للشؤون القروية.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، عين الملك محمد السادس مجموعة من السفراء لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة. ويتعلق الأمر بكل من عثمان الفردوس، الذي عين سفيرا لدى جمهورية الكوت ديفوار، وعبد القادر الجموسي، سفيرا لدى جمهورية الكاميرون، ومصطفى العلمي الفلوس، سفيرا لدى جمهورية إفريقيا الوسطى، ونجوى البراق، سفيرة لدى جمهورية الكونغو، ومحمد ابومراتن، سفيرا لدى النيجر، أحمد رضا الشامي، سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي، وفتحية العيادي، سفيرة لدى الدنمارك عمر أمغار، سفيرا لدى صربيا، رضوان الدغوغي، سفيرا لدى بلغاريا، ماجد حليم، سفيرا لدى ماليزيا، رضوان الحسيني، سفيرا لدى أندونيسيا، وبثينة الكردودي، سفيرة لدى بنغلادش، يونس الديغوسي، سفيرا لدى سانت لوسيا.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين الملك محمد السادس نعمان العصامي، في منصب مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تفضل الملك محمد السادس، بتعيين كل من مصطفى أبو معروف، في منصب رئيس الهيئة العليا للصحة ؛وسمير أحيد، في منصب مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية ؛وكمال الدغمي، في منصب مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشباب والثقافة والتواصل، عين الملك محمد السادس، كلا من لطيفة مفتقر، في منصب مدير "أرشيف المغرب" ؛و رحال بوبريك، في منصب مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف الميزانية، عين الملك محمد السادس ، سعيد الليث، في منصب المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير.ووفاء جمالي، في منصب المدير العام للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.