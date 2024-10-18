إيلاف من الضفة: أفادت مصادر عربية، الجمعة، أن قائد حركة حماس، يحيى السنوار، سلم توصياته بشأن صفقة الأسرى لمرافقيه قبل مقتله.

وقالت المصادر إن السنوار كان يرى أن إيران لم تقدم الدعم اللازم للحركة، مشيرة إلى أن السنوار كان على خلاف مع قيادات حماس بالخارج بسبب توصيات إيرانية.

كما أكدت مصادر أن السنوار رفض تنفيذ توصيات إيرانية ومنها التنسيق المباشر مع طهران.

وأضافت أن يحيى السنوار رفض مؤخرا الخروج مع عائلته من غزة مقابل تسليم الأسرى، مؤكدة أنه كان على خلاف مع إيران قبل مقتله بسبب توصيات حاولت فرضها عليه.

هذا وأكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس خليل الحية، الجمعة، مقتل رئيس مكتبها السياسي، يحيى السنوار، مشيراً إلى أن مقتله "لن يزيد الحركة إلا قوة وصلابة". وأضاف أن "حماس ستواصل اتباع المسار الذي حدده قادتها السابقون".

وأكدت حماس في بيان نعت فيه مقتل السنوار أن الحركة لن تفرج عن المحتجزين حتى تنسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

كما أوضح البيان أن مقتل السنوار وجميع القادة الآخرين ورموز الحركة لن يؤدي إلا إلى زيادة إصرار حماس على مواصلة القتال ضد إسرائيل.

وكان المكتب الصحافي للجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الخميس، عن مقتل السنوار خلال عملية قام بها الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة.

