إيلاف من لندن: أصدرت الدول والوكالات المانحة ببانا مشتركا عن معاناة الشعب السوداني وهي واحدة من أسوأ الأزمات في العالم، حيث يعاني 25 مليون إنسان كارثة الجوع.

ووقعت البيان كل من المملكة المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وأيرلندا وسويسرا وكندا والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات.

وجاء في البيان الذي ترجمته (إيلاف): يعاني شعب السودان من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، في حاجة ماسة إلى المساعدة.

لقد أجبر القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ما يقرب من 11 مليون شخص على النزوح من منازلهم، هربًا من العنف المروع والجوع الشديد منذ اندلاع الصراع قبل 18 شهرًا.

وتواجه النساء والفتيات مخاطر حماية شديدة، بما في ذلك العنف الجنسي الواسع النطاق وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.

المجاعة

في أغسطس، تم تأكيد ظروف المجاعة في مخيم زمزم للنازحين داخليًا - موطن لأكثر من 500000 شخص. وهذا يمثل ثالث تحديد رسمي للمجاعة في القرن الحادي والعشرين.

وفي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى الخطر المستمر للمجاعة في مناطق دارفور الكبرى، تم تنبيهنا إلى أن المناطق الحضرية والريفية في جنوب كردفان أصبحت الآن معرضة لخطر المجاعة المتزايد بسبب استمرار الصراع والظروف المشابهة للحصار.

عرقلة الجهود الانسانية

إن الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والعرقلة المنهجية من قبل الجانبين للجهود الإنسانية المحلية والدولية هي السبب الجذري لهذه المجاعة. لقد دفعت الحرب المدنيين إلى النزوح من ديارهم - واقتلعتهم من سبل عيشهم. وأُجبر الناس بشكل متزايد على اتباع استراتيجيات مواجهة ضارة وأصبحوا أكثر عرضة للاتجار بهم. وقد ألحقت الضرر بالإنتاج الزراعي وعطلت تدفقات التجارة ووظائف السوق، مما أدى إلى تدهور حاد في إنتاج الغذاء والوصول إليه.

وفي دارفور، لم يُسمح إلا بجزء ضئيل من المساعدات اللازمة لإطعام 7 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد منذ أغسطس/آب. وقد مات بالفعل عدد لا يحصى من الناس، وسوف يموت الكثيرون نتيجة لذلك.

إن زيادة المساعدات بشكل فوري ومنسق، إلى جانب الوصول الإنساني الكامل والآمن وغير المعاق إلى السكان المحتاجين، مطلوبة بشكل عاجل للتخفيف من الخسائر الكبيرة في الأرواح. ونحن ندين استمرار القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في عرقلة الاستجابة الإنسانية، على الرغم من الإلحاح الشديد.

عوائق بيروقراطية

وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال العوائق البيروقراطية التي تفرضها كل من مفوضية المساعدات الإنسانية السودانية ووكالة السودان للإغاثة والعمليات الإنسانية تعيق تقديم المساعدة على النطاق الضروري.

ويتعين على السلطات السودانية أن تدرك أنه من الضروري العمل بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإنسانية في السودان، والسماح لها بتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بشكل مستقل ودون عوائق.

وسوف تستمر العوائق البيروقراطية المصممة في المقام الأول لعرقلة تسليم المساعدات، مثل التأخير في إصدار التأشيرات وتصاريح السفر، في منع الدعم المنقذ للحياة للمجتمعات الأكثر ضعفاً - بما في ذلك أولئك الذين يسعون إلى الأمان من هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر في شمال دارفور.

البعثة المشتركة

ونوه البيان إلى المعاملة الأخيرة التي تلقاها البعثة المشتركة بين الوكالات في دارفور غير مقبولة وتؤكد على هذا النمط من السلوك المعرقل. يجب أن تكون الأمم المتحدة وشركاؤها قادرين على التعامل مع جميع أطراف الصراع لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الأشخاص المحتاجين إليها بشكل عاجل أينما كانوا.

إن الأطراف لديها واجب الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وهذا يعني عمليًا إزالة جميع القيود التعسفية المفروضة على معبر أدري الحدودي من تشاد، بما في ذلك مهلة الثلاثة أشهر، وفتح جميع الطرق الحدودية الممكنة دون عوائق، والاتفاق على طرق المساعدات الإنسانية عبر خطوط الصراع.

وفي هذا الصدد، نذكر بالالتزام الواضح لرئيس مجلس السيادة، الجنرال البرهان، بتخفيف وإزالة جميع العقبات التي تواجه العمل الإنساني.

مؤتمر باريس

ورحب البيان المشترك، بالوفاء بالتعهدات الإنسانية التي تم تقديمها خلال مؤتمر باريس للسودان والدول المجاورة في 15 أبريل والتقدم الأخير الذي أحرزته مجموعة تعزيز الإنقاذ والسلام في السودان (ALPS) في تحسين الوصول عبر الحدود وعبر خطوط الصراع.

ودعا البيان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى المشاركة والوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الحالية من أجل الشعب السوداني.

وختم البيان المشترك قائلا: في الشهر الماضي، دعا زعماء العالم المجتمعون في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال العدائية واتخاذ إجراءات عاجلة لدعم السودان. وهذا مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى، مع تصاعد الأعمال العدائية مما تسبب في النزوح والدمار والموت.