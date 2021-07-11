قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من دبي: في تقرير تناول عمليات القرصنة الإلكترونية في العالم، نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن عضو سابق في عصابة قرصنة روسية قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الوحيد القادر على ردع قراصنة العالم الرقمي المسؤولين عن هجمات الفدية في الولايات المتحدة، ووقفها في خلال أسبوعين لا أكثر، إن أراد ذلك.

وصرّح القرصان الإلكتروني السابق دميتري سميليانتس (37 عامًا) قائلًا إن "شخصًا واحدًا فقط يمكنه أن يُنهي أمرهم في غمضة عين.. إنه بوتين"، موضحًا أن عصابة "ريفيل" وغيرها من عصابات الجريمة الإلكترونية لا تخضع للكرملين، "لكنها تعمل في حماية مسؤولين فاسدين في روسيا ودول الاتحاد السوفياتي السابقة الأخرى التي تمسك موسكو بزمام الأمور فيها إلى اليوم".

اضاف أن وقف هؤلاء القراصنة لا يستغرق إلا أسبوعين إذا اتخذ بوتين قرارًا سياسيًا بذلك، "فإذا أرادت روسيا الحد من أنشطتهم، يمكنها ذلك، وبكفاءة عالية، فالاستخبارات الروسية تملك ما يكفي من الأدوات والمعلومات، خصوصًا أن السلطات في موسكو عرفت بأمر هذه العصابات الرقمية منذ عام 2010.

يعرف سميليانتس مشهد القرصنة الروسي معرفة قوية. فهو عضو سابق في عصابة نفذت عملية اختراق بطاقات ائتمان بملايين الدولارات انطلاقًا من موسكو، وقُبض عليه في هولندا في عام 2012، وسلمته السلطات الهولندية إلى الولايات المتحدة، حيث سُجن أربع سنوات في سجن فيدرالي، وهو اليوم محلل استخباراتي في شركة "ريكورديد فيوتشر" للأمن السيبراني ومقرها في ماساتشوستس بالولايات المتحدة، حيث يؤكد أنه بعد توبته يستغل خبرته في القرصنة للمساعدة في مكافحة الجرائم الإلكترونية في العالم.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن محللين وقراصنة سابقين قولهم إن روسيا ملاذ آمن لقراصنة الإنترنت ما داموا لا يضرون بمصالح موسكو الحيوية. ويؤكد سميليانتس ذلك: "موسكو لا تؤذيهم لأنها تعلم أنهم لا يؤذونها".



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "تايمز".