إيلاف من لندن: بعد رسالة الملكة التي بثت فيها روح النصر، قاد حفيدها الأمير وليام التمنيات الطيبة لفريق إنكلترا مع بدء العد التنازلي لنهائي يورو 2020 التاريخي ضد إيطاليا في ويمبلي الليلة.

ونشر دوق كامبريدج، وهو أيضًا رئيس اتحاد كرة القدم، رسالة بالفيديو قال فيها: "لا أصدق حقًا أن هذا يحدث. مثير جدًا وأتمنى لك كل التوفيق". وقال للمنتخب: "أنت تبرز أفضل ما في إنكلترا ونحن جميعًا وراءك. البلد بأكمله وراءك. لذا، أعدها إلى المنزل (أي كرة القدم باعتبار إنكلترا مهدها التاريخي في الأصل)."

Wishing Gareth and all the players good luck tonight!



The nation is behind you @England #ThreeLions pic.twitter.com/VBaMuhfxcl