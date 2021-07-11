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إيلاف من لندن: بعد رسالة الملكة التي بثت فيها روح النصر، قاد حفيدها الأمير وليام التمنيات الطيبة لفريق إنكلترا مع بدء العد التنازلي لنهائي يورو 2020 التاريخي ضد إيطاليا في ويمبلي الليلة.

ونشر دوق كامبريدج، وهو أيضًا رئيس اتحاد كرة القدم، رسالة بالفيديو قال فيها: "لا أصدق حقًا أن هذا يحدث. مثير جدًا وأتمنى لك كل التوفيق". وقال للمنتخب: "أنت تبرز أفضل ما في إنكلترا ونحن جميعًا وراءك. البلد بأكمله وراءك. لذا، أعدها إلى المنزل (أي كرة القدم باعتبار إنكلترا مهدها التاريخي في الأصل)."

Wishing Gareth and all the players good luck tonight!



The nation is behind you @England #ThreeLions pic.twitter.com/VBaMuhfxcl — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 11, 2021

(رسالة الأمير وليام عبر تويتر)



الملكة

وكانت الملكة اليزابيث الثانية بعثت برسالة شخصية إلى المدير الفني غاريث ساوثغيت يوم السبت تستذكر تجربتها في مشاهدة إنكلترا تتويج بطلاً للعالم في عام 1966.

وكتبت الملكة: "أريد أن أبعث إليكم جميعًا تهنئتي وتهنئة عائلتي على بلوغ نهائي بطولة أوروبا، وأرسل تمنياتي الطيبة ليوم غد على أمل أن يسجل التاريخ ليس فقط نجاحكم ولكن أيضًا الروح. والالتزام والفخر الذي تعاملتم به مع أنفسكم ".

وكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون رسالة مماثلة إلى الفريق مساء أمس، قال فيها لهم إنهم "رفعوا معنويات البلاد بأكملها" وسط أزمة فيروس كورونا. وكتب "نعلم غدا أنه يمكنك رفع هذا الكأس أيضا".

وقال جونسون لساوثغيت والفريق أنهم "صنعوا التاريخ بالفعل". وكتب رئيس الوزراء "بالنسبة لمعظم الناس في هذا البلد، هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في حياتهم كلها".

وأضاف: "لقد كونت مجموعة من الإخوة الذين يبدو أن طاقتهم ومثابرتهم وعملهم الجماعي - والذوق المطلق - يتألقان في كل ما تفعله."

10 داونينغ ستريت

واستعدادا للمنازلة الكروية الكبري مع منتخب إيطاليا في البطولة الأوروبية، يوم الأحد، على ستاد ويمبلي في لندن، كان بوريس جونسون رفع علم إنكلترا أمام وعلى واجهات 10 داونينغ ستريت المبنى الأعرق والأهم في العالم.

ومن ناحيته، قال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إن اللاعبين كانوا "شجعانا مثل الأسود الثلاثة على شعارنا" وشكرهم على كونهم "قدوة ، ليس فقط لجيل من الشباب ، ولكن لأمة بأكملها".

وانضم زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي السير إد ديفي إلى السياسيين الذين هنأوا إنكلترا على إنجازاتهم حتى الآن ، قائلا إنه "يعد الدقائق حتى انطلاق المباراة".

واصفا تشكيلة هذا العام، قال: "لقد جسّدوا إنجلترا الشاملة والملهمة والتي تتطلع إلى الأمام لدرجة أن الكثير من الأشخاص الذين لم يسبق لهم المشاركة في أي مباراة لكرة القدم يشعرون بأنهم متصلون بها ويفخرون بها".



من القارة القطبية

وعلى بعد حوالي 6800 ميل من ستاد ويمبلي، أرسل 20 عالماً يعملون في محطات أبحاث في القارة القطبية (أنتارتيكا) للاعبين أطيب تمنياتهم.

وتمكن العلماء من مواجهة درجات الحرارة دون الصفر في العراء، وعرضوا علم إنكلترا خارج المحطة.

ومن جهته، قال ضابط الغطس مايك ليندسيل، المتمركز في محطة أبحاث روثيرا: "أتمنى لك حظًا سعيدًا في إنكلترا - نعلم أنه يمكنكم القيام بذلك. وسنشجعكم على طول الطريق. يجب أن تعود إلى المنزل قبل أن نفعل ذلك!"

ونظرًا لموقعهم البعيد، سيتعين على العلماء الاستماع إلى المباراة عبر رابط هاتف متصل بجهاز راديو في المملكة المتحدة.