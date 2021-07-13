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كراكاس: أكّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الحليف الوثيق لهافانا، الإثنين "دعمه الكامل" لنظيره الكوبي ميغيل دياز-كانيل في مواجهة التظاهرات الاحتجاجية غير المسبوقة التي شهدتها الجزيرة.

وقال مادورو في تصريح بثّه التلفزيون إنّه يقدّم "كامل الدعم للرئيس ميغيل دياز كانيل، وكامل الدعم لشعب كوبا، ولحكومة كوبا الثورية. من هنا في فنزويلا، أقول إنّنا إخوة في السرّاء والضرّاء. كوبا ستمضي قدماً".