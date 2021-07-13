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ايلاف من لندن : فيما اعلن في محافظة ذي قار العراقية الجنوبية الثلاثاء عن ارتفاع عدد قتلى حريق مستشفى عاصمتها الناصرية الى 92 ضحية فقد اصدر القضاء أوامر بأعتقال 13 مسؤولا صحيا.

وقالت دائرة صحة محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد) ان حصيلة ضحايا حريق مركز العزل لمصابي كورونا في مستشفى الإمام الحسين في مدينة الناصرية عاصمة المحافظة قد ارتفعت الى 92 قتيلا.. يضافون الى 50 مصابا و20 آخرين يجري التحري عن هوياتهم بسبب تفحم جثثهم بفعل نيران الحريق.

أوامر باعتقال مسؤولين صحيين

من جهتها أصدرت محكمة استئناف محافظة ذي قار أوامر اعتقال وتحر بحق 13 مسؤولا من ملاكات دائرة صحة المحافظة بينهم مديرها المستقيل صدام الطويل.

اشارت وثيقة صادرة بتاريخ الثلاثاء عن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في ذي قار واطلعت عليها "ايلاف" الى اصداره أوامر قبض بحق 13 متهما بحادثة حريق مستشفى الناصرية أمس الاثنين. واضشارت الوثيقة الى ان هذه الاوامر قد صدرت "استنادا لإحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل" .

وقد اوعز القاضي باجراء التحقيق معهم حول اسباب الحريق والمقصرين في تجنب حدوثه وإكمال الاجراءات التحقيقية في دوائرهم من اجل حسم الملف بأسرع وقت .

ومن جانبها اوضحت هيئة النزاهة العراقية العامة أن الأوامر الصادرة جاءت نتيجة حرياتها وتقصيها لحادث الحريق .. منوهة الى انها شكلت فريقاً تحقيقياً في واقعة حريق مركز العزل الصحي في مستشفى الحسين وعلى ضوء المحضر المعد من قبل الفريق والنتائج المتحصلة فيه أصدر قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار أوامر قبضٍ وتحرٍّ شملت كلاً من المدير العام لصحة المحافظة وثلاثةٍ من الأطباء الذين تعاقبوا على إدارة المستشفى وكذلك عدد من المهندسين والموظفين ليكون العدد الكلي الذين شملهم الأمر13متهماً.

في وقت سابق اليوم توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى المتسببين والمقصرين في حريق المستشفى بحساب عسير. وقال خلال ترؤسه الاجتماع الاسبوعي لحكومته "ان الحاجة صارت ملحّة لإطلاق عملية إصلاح إداري شامل وأهم خطوات الإصلاح هو أن نفصل العمل الإداري عن النفوذ السياسي". واكد عدم التسامح مع الفاسدين أو المتلاعبين بأرواح المواطنين أياً كانت صفاتهم أو انتماءاتهم".

واضاف أن "البعض يشكك بما حدث.. لكننا لن نستبق التحقيق وكل لجان التحقيق التي شكلتها هذه الحكومة تم اعلان نتائجها في فترات قياسية.. وهذه الحادثة أيضاً سننتظر فيها نتائج التحقيق لكن من المعيب أن يستغل البعض عواطف الناس لأغراض سياسية وانتخابية أقول لهؤلاء: أنتم سبب الكارثة ومنع محاسبة الفاسدين".

تحرير مؤسسات الدولة من الهيمنة السياسية

وخلال جلسة خاصة حول حادث الجريق عقدها البرلمان العراقي اليوم فقد دعا النواب الحكومة الى تحملي مسؤولياتها في حماية أرواح المواطنين والحد من تكرار هذه الحوادث واعلان نتائج التحقيقات أمام الرأي العام.

وطالب النواب بضرورة إعادة هيكلة وزارة الصحة بشكل كامل وإحالة ملفات كبار المسؤولين فيها إلى القضاء مع الإشارة إلى أن ضعف الرقابة وتراكم واستشراء الفساد المالي والإداري في الدوائر الحكومية أدى إلى الأهمال والتقصير.

كما شدد النواب على ضرورة تحرير مؤسسات الدولة من الهيمنة السياسية وشمول فرق الدفاع المدني بالتحقيق كونها الجهة المسؤولة عن حماية الممتلكات والأرواح، إضافة إلى حسم موضوع تسمية وزير للصحة.

قلق ودعوة لاجراءات تمنع تكرر حرائق المستشفيات

دعت المفوضية العراقية العليا الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث وبذل قصارى الجهود للمحافظة على حياة المواطنين.

وعبرت المفوضية في بيان تابعته "ايلاف" عن قلقها لتكرار حوادث احتراق المستفيات نتيجة عدم توفر شروط الأمان والسلامة ونقص مستلزمات الدفاع المدني.

وشددت على ضرورة الحفاظ على حياة الراقدين في المستشفيات ومراكز الحجر الصحي.. وعدت حريق مركز العزل لمصابي كورونا في مستفى الناصرية "جريمة بشعة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والحياة والصحة".

وطالبت الجهات المعنية بإجراء التحقيق الفوري مع الإدارات والجهات المسؤولة، ومحاسبة المقصرين وإيجاد السبل الكفيلة التي تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث وبذل قصارى الجهود للمحافظة على حياة المواطنين ".

واكدت على الجهات الحكومية بضرورة العمل على بناء مستشفيات تتوفر فيها شروط السلامة والامان لمعالجة المواطنين خاصة في ظل جائحة كورونا .

مطالبة بمحاربة الفساد والاهمال الصحي

وعلى الصعيد نفسه قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ حريق مستشفى الناصرية جاء نتيجة حتمية لتجاهل الحكومة العراقية إجراء إصلاحات جذرية للنظام الصحي في البلاد.

واشار المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي ارسل نصه الى "ايلاف" الى انه من المؤسف المؤسف أنّ تتحول المستشفيات والمراكز الطبية من أماكن يقصدها العراقيون لتلقي العلاج والحفاظ على حياتهم إلى أماكن مميتة يفقدون فيها أرواحهم وسلامتهم.

وشدد الباحث القانوني في المرصد عمر العجلوني على ان المطلوب ليس فقط محاسبة المسؤولين المباشرين عن الحادثة، بل إطلاق حملة شاملة لمحاربة الفساد والإهمال في مختلف القطاعات الحكومية وخاصة القطاع الصحي،وإنهاء حالة الإهمال وغياب المسؤولية التي تسبّبت بحوادث مؤلمة خلال الأشهر الماضية.

ودعا المرصد الحكومة العراقية الى تدقيق إجراءات السلامة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد، والتأكد من تزويدها بالتجهيزات اللازمة من منظومات استشعار وأجهزة إنذار لضمان عدم تكرار الحادثة، والحفاظ على سلامة الكوادر الطبية والمرضى والمرافق الصحية.

وكان مدير الدفاع المدني في ذي قار قد كشف اليوم عن ان حريق المستشفى قد نتج عن انفجار منظومة الغاز في مركز العزل. واشار العميد صلاح جبار في برنامج بثته اذاعة الناصرية ان المشافي الموجودة هي مشيدة من مادة ال"سندويج بنل" وهي قابلة للاشتعال وممنوعة من الاستخدام من قبل مجلس الوزراء وديوان الرقابة.

واكد ان الحريق كان نتيجة انفجار منظومة الغاز مما تسبب بانتقال النيران لبقية اروقة المركز لافتا الى مشاركة 28 فرقة اطفاء في عملية اخماد الحريق.

جاء هذا الحريق بعد ثلاثة اشهر من آخر مماثل في نيسان ابريل الماضي عندما نشب حريق هائل بمستشفى ابن الخطيب في بغداد والخاص بمعالجة مرضى كورونا وذلك جراء انفجار أسطوانة اوكسجين ما ادى الى مصرع 82 شخصا واصبة 110 آخرين .

سجلت وزارة الداخلية العراقية حدوث 7 الاف حريق خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي.