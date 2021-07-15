قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من الرباط: غادرت ثلاث طائرات عسكرية تحمل كل واحدة منها 13.5 طنا من المساعدات الطبية، صباح اليوم الخميس، القاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية بالقنيطرة( شمال الرباط) ، متوجهة إلى تونس، في إطار المساعدة الطبية العاجلة التي أمر الملك محمد السادس بإرسالها إلى هذا البلد المغاربي الذي يشهد تدهورا في الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد- 19.

وأشرف على عملية وصول واستقبال هذه الدفعة من المساعدات عدد من المسؤولين التونسيين السامين وعلى رأسهم نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، و إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع، وفوزي المهدي، وزير الصحة، بحضور سفير المغرب في تونس حسن طارق،

وتتكون هذه المساعدة الطبية من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير. كما تشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة 33 م 3 / ساعة لكل واحد منهما.

وإضافة إلى الطائرات العسكرية الثلاث التي توجهت إلى تونس، ستتوجه في الأيام المقبلة طائرات عسكرية أخرى لمواصلة نقل هذه المساعدة الطبية التي تندرج في إطار روابط التضامن الفعال بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذلك في إطار الأخوة العريقة التي تجمع شعبي البلدين.



