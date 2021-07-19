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ايلاف من لندن: اعتبر العراق الاثنين نتائج اجتماع دول منظمة اوبك والمتعاونين معها وقراره بزيادة الصادرات النفطية للدول الاعضاء تجاوزاً ناجحاً للتحديات التي تواجه السوق النفطية.

وأشاد وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار اسماعيل بتعاون والتزام الدول المنتجة للنفط من أعضاء منظمة أوبك والمتحالفين معها من خارجها منوها الى ان نسبة الا لتزام بلغت في حزيران يونيو الماضي 113 % بما فيها المكسيك.

واضاف الوزير ان هذا يؤكد حرص الجميع على تجاوز التحديات التي تواجه السوق النفطية بنجاح .. وقال في تصريح وزعته وزارة النفط بعد اختتام الاجتماع الوزاري التاسع عشر لأوبك والدول المتحالفة معها الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية امس الاحد وتابعته "ايلاف" اليوم.

وقال الوزير العراقي أن الاجتماع أكد على تعزيز التعاون الجماعي والارتياح لامتثال الدول للاتفاق والتطورالايجابي في زيادة الطلب على الخام فضلاً عن تراجع المخزونات والفائض النفطي .. مؤكدا ان هذا مؤشر ايجابي مؤثر.

واشار اسماعيل الى اهمية الاجراءات الصحية التي اتخذتها دول العالم وارتفاع نسبة برامج التلقيح حيث أسهم ذلك في الانتعاش الاقتصادي وعودة النشاط الاجتماعي تدريجياً.

واضاف أن الاجتماع اعاد التأكيد على إطار إعلان التعاون الموقع في 10 كانون الأول ديسمبر عام 2016 والمصادقة عليه في الاجتماعات اللاحقة بما في ذلك الموقع في 12 نيسان أبريل عام 2020 حيث قرر تمديد قرار الاجتماع الوزاري العاشر لأوبك والمنتجين المستقلين من نيسان 2020 الى 31 كانون الاول ديسمبر عام 2022.

تعديل الانتاج



من جانبه اوضح مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو) علاء الياسري أن الاجتماع قرر تعديل الإنتاج الإجمالي باضافة زيادة تدريجية بمقدار400 الف برميل في اليوم شهريا أعتبارا من الشهر المقبل وسيتم تقييم تطورات السوق وأداء الدول المنتجة في شهر كانون الاول ديسمبر 2021 وذلك لاتخاذ الاجراء المناسب من قبل الدول المنتجة مع التاكيد على الاستمرار بالالتزام بآلية عقد اجتماعات وزارية شهرية لمنظمة أوبك والمتحالفين معها من خارجها طوال مدة إعلان اتفاقية اعلان التعاون لتقييم أوضاع السوق واتخاذ قرار بشأن تعديلات مستوى الإنتاج للشهر التالي مع السعي لإنهاء تعديلات الإنتاج بحلول نهاية سبتمبر- ايلول 2022 مع إعادة التأكيد على أهمية الالتزام الكامل والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية كانون الاول 2021 مع الاخذ بنظر الاعتبار التعويضات وفقًا لبيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنظمة أوبك .

الاجتماع المقبل



وقرر المجتمعون عقد الاجتماع الوزاري العشرين لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في مقر منظمة أوبك في الاول من ايلول سبتمبر 2021.

وكانت "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين قد اتفقت أمس الأحد على زيادة المعروض النفطي بدءا من آب أغسطس 2021 لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوياتها في عامين ونصف العام.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم الاثنين بعد أن تغلبت مجموعة أوبك+ المنتجين على الانقسامات الداخلية واتفقت على زيادة الإنتاج مما أثار مخاوف بشأن تخمة المعروض وسط زيادة حالات كوفيد-19.

وقرر تحالف أوبك+ خلال اجتماعه هذا تعديل كميات الأساس الحالية للدول الأعضاء، بدءًا من الأول من مايو/أيار 2022 اذ تم رفع كميات الأساس الجديدة للعراق من النفط الخام بمقدار150 الف برميل يوميا ليصل الى 4.803 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 4.653 مليون برميل يوميا اعتبارا من أيار مايو عام 2022.

