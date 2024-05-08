إيلاف من الرباط:تحل اليوم الأربعاء الذكرى الواحدة والعشرون لميلاد ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن.وتعد هذه الذكرى فرصة يحيي فيها الشعب المغربي الفرحة التي عاشها يوم 8 مايو 2003، اليوم الذي أشرقت فيه جنبات القصر الملكي في الرباط بميلاد ولي العهد،الذي اختار له الملك محمد السادس،اسم مولاي الحسن،ويستحضر من خلالها الاحتفالات البهيجة التي أعقبت الإعلان عن ميلاده.

الملك محمد السادس مع ولي عهده الامير موبلاي الحسن

وجاء إطلاق اسم مولاي الحسن على ولي العهد،تعبيرا عن قيم ومبادئ الوفاء لملكين عظيمين في تاريخ البلاد هما السلطان مولاي الحسن الأول والملك الراحل الحسن الثاني،وتجسيدا لاستمرارية العرش العلوي واستقرار البلاد وتماسكها عبر التاريخ.

وينطوي تخليد ذكرى ميلاد ولي العهد على رمزية تاريخية وعاطفية بالغة الدلالة،فهو تعبير عن الاستمرارية،التي تطبع تاريخ الدولة العلوية،التي حافظ ملوكها،طيلة أزيد من ثلاثة قرون،على القيم والمبادئ،التي تأسست من أجلها،ألا وهي الدفاع عن وحدة الوطن واستقلاله وصيانة مقدساته،التي يجسدها شعار المملكة “الله الوطن الملك”.

ويعد هذا الحدث مناسبة لاستحضار الأنشطة البارزة التي قام بها ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

فقد ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن،بتاريخ 28 أبريل الماضي،الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للقفز على الحواجز، برسم المباراة الرسمية للقفز على الحواجز (3 نجوم)،للحرس الملكي، التي جرت على مدى ثلاثة أيام، بحلبة الحسن الثاني للفروسية بالمشور السعيد بالرباط، تحت رعاية الملك محمد السادس.

وترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن،في 22 أبريل بمشور الستينية – صهريج السواني بمكناس، حفل افتتاح الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام)، الذي نظم ايضا تحت رعاية الملك محمد السادس، من 22 إلى 28 أبريل الماضي ، تحت شعار “المناخ والفلاحة.. من أجل نظم إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود”.

الامير مولاي الحسن مع عمه الامير مولاي رشيد

كما استقبل ولي العهد الأمير مولاي الحسن،في 18 ديسمبر 2023،بقصر الضيافة بالرباط،الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة،عضو مجلس الوزراء السعودي،حاملا رسالة شفوية إلى الملك محمد السادس، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية.

وبتاريخ 1 ديسمبر من السنة ذاتها ، وتنفيذا لأمر الملك محمد السادس، أقيمت بالمسجد الأعظم في الرباط، صلاة الاستسقاء، بحضور ولي العهدوالأمير مولاي رشيد،وذلك إحياء لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم،كلما قل وانحبس المطر عن الناس واشتدت الحاجة إليه.

وفي 22 نوفمبر 2023، ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بالرباط، دورة تنصيب الأعضاء الجدد لأكاديمية المملكة المغربية،بمناسبة افتتاح الدورة الأولى لهذه المؤسسة المرموقة في إطار هيكلتها الجديدة.

وبأمر من الملك محمد السادس،القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ،تسلم الأمير مولاي الحسن، في 31 يوليو 2023 بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان،برقية تهنئة وولاء وإخلاص، مرفوعة إلى الملك محمد السادس من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش( عيد الجلوس) .

واستقبل الأمير مولاي الحسن الضباط المتفوقين خريجي المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية.

ولي عهد المغرب الامير مولاي الحسن

كما ترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على شرف الشخصيات المدعوة، لحفل أداء القسم من طرف أفواج “الأميرة للا مريم”.

وترأس الأمير مولاي الحسن، في 30 يوليو 2023، بمدينة تطوان، مأدبة غداء أقامها رئيس الحكومة بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد الجلوس .

وترأس ولي العهد المغربي في 22 يونيو 2023، بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الـ 23 للسلك العالي للدفاع والفوج الـ 57 لسلك الأركان.

وفي 14 مايو 2023، ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بنادي الضباط بالرباط،مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السابعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية.

ورافق الأمير مولاي الحسن،الملك محمد السادس،في أنشطة مختلفة ترأسها،منها على الخصوص ،جلسات العمل والمجالس الوزارية، والدروس الحسنية لرمضان 1445،وإحياء ليلة القدر، وصلاة عيد الفطر وتقبل التهاني وكذا إحياء ليلة المولد النبوي ، إضافة إلى عدد من الأنشطة الأخرى.