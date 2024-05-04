إيلاف من الرباط:حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بالسجن ثلاث سنوات،منها سنتان نافذة،وسنة موقوفة التنفيذ على طبيب التجميل الشهير حسن التازي، صاحب مصحة “الشفاء”.

وبعد الحكم غادر التازي سجن عكاشة بالدار البيضاء، بعدما قضى سنتين حبسا منذ اعتقاله قبل سنتين.

وقررت المحكمة إسقاط جناية الاتجار بالبشر عنه،مع متابعته بجنحة "حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة".

من جهة أخرى ، أدانت المحكمة زوجة الطبيب التازي، مونية بنشقرون،بالسجن 4 سنوات نافذة، كما أدانت شقيقه عبد الرزاق التازي بالسجن 5 سنوات سجنا نافذا.

وضمن نفس الملف أدانت المحكمة سيدة إسمها زينب،بـ 5 سنوات حبسا نافذة،والتي كانت تجمع تبرعات من المحسنين بغرض إجراء عمليات جراحية تجميلية في المصحة.

وجرى الحكم أيضا على “سعيدة. ع”، المكلفة قسم الحسابات في المصحة،بالحبس 4 سنوات نافذة، وعلى “أمينة. ف” بـ4 سنوات حبسا نافذة، وعلى “فاطمة. ح” بالسجن 3 سنوات نافذة.

وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء قد تابعت هؤلاء بتهم الاتجار بالبشر، والنصب والاحتيال، والتزوير في محرر تجاري،واستعماله، والمشاركة في التزوير،والمشاركة في صنع وقائع مصطنعة غير صحيحة، واستعمالها.وذلك بعد اكتشاف عمليات احتيال تتم من خلال جمع تبرعات لإجراء عمليات لصالح أشخاص معوزين.