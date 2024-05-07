إيلاف من الرباط :استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس،اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة السعودي،عضو مجلس الوزراء،مبعوث الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،عاهل المملكة العربية السعودية حاملا رسالة من خادم الحرمين الشريفين لأخيه الملك محمد السادس .

ويندرج هذا الاستقبال الذي خص به الملك محمد السادس مبعوث العاهل السعودي ضمن تقليد التشاور بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية.

وخلال هذا الاستقبال،جدد الملك محمد السادس التعبير عن اعتزازه الكبير بروابط الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل التي تربط العاهلين والأسرتين الملكيتين، وكذا العلاقات المتينة بين البلدين القائمة على التعاون البناء والتضامن الفاعل.