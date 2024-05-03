إيلاف من الرباط: استقبل المدير العام للأمن الوطني(الامن العام)ومراقبة التراب الوطني(مخابرات داخلية)، عبد اللطيف حموشي، الجمعة بالرباط، سامي بن عبد الله الصالح، السفير المفوض فوق العادة للمملكة العربية السعودية المعتمد بالمغرب.

وذكر مصدر أمني أن هذا اللقاء جرى في سياق زيارة عمل وتعاون قام بها سفير المملكة العربية السعودية بالرباط إلى مكتب المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني،للتباحث بشأن مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.



حموشي خلال مباحثاته مع السفير السعودي لدى الرباط حموشي خلال مباحثاته مع السفير السعودي لدى الرباط

وأضاف المصدر ذاته أن الطرفين استعرضا،في بداية اللقاء، مستويات وأشكال التعاون المتميز بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية في المجال الأمني، وتباحثا كذلك بشأن آليات الارتقاء بهذا التعاون، وتوسيع نطاقه، ليكون في مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما ناقش الجانبان الوضع الأمني على المستوى الدولي والإقليمي، واستعرضا المخاطر والتهديدات والتداعيات الناشئة عن العديد من الأزمات المستجدة في المحيط الدولي والجهوي للبلدين.

وأشار المصدر إلى أن الجانبين أكدا، في ختام اللقاء، على الرغبة الراسخة للبلدين في تعزيز تعاونهما الأمني، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الشرطي،بشكل يسمح بتدعيم أمنهما المشترك.