إيلاف من الرباط:توج المنتخب المغربي للشباب في كرة اليد،الثلاثاء،بالبطولة العربية السادسة للشباب، التي نظمها الاتحاد العربي لكرة اليد بالدار البيضاء بمشاركة خمسة منتخبات،هي المملكة العربية السعودية والكويت وتونس والمغرب، فضلا عن الجزائر التي قررت الانسحاب من البطولة في أعقاب امتناعها عن خوض ثاني لقاءاتها ضد المغرب بسبب قمصان النخبة المغربية التي تحمل خريطة المملكة.

المغرب بطلا

وتخطى المنتخب المغربي،في لقاء النهاية،منتخب الكويت، بعد مواجهة مشوقة، انتهت في وقتها الأصلي بنتيجة 28 لمثلها، قبل أن يحتكم المنتخبان لشوطين إضافيين انتهت بهما المواجهة على إيقاع التعادل بنتيجة 31 لمثلها، قبل أن يبتسم الحظ للمنتخب المغربي في الضربات الترجيحية بنتيجة خمسة أهداف لأربعة.

وفي لقاء الترتيب فاز المنتخب التونسي بالمركز الثالث بعد تخطيه للمنتخب السعودي بنتيجة 28 ل27.