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إيلاف من الرياض: أنهى الحجاج الخميس مناسك ثاني حج استثنائي، جرى وسط تدابير غير مسبوقة وتطبيق لإجراءات التباعد المكاني للتعامل مع آثار جائحة كورونا «كوفيد - 19» دون تسجيل أي إصابة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام، وخلو موسم الحج من التفشيات لفيروس كورونا أو أي أمراض وبائية أخرى.

أكثر من 150 ساعة بدءاً من موعد استقبال الحجاج قبل يوم التروية بليلة وحتى مغادرتهم مشعر منى إلى الحرم المكي لطواف الوداع إيذاناً بانتهاء الموسم كتبت قصته بنجاح لإدارة وتنظيم شعيرة دينية وسط جائحة وبائية يعاني من تداعيات حتى الآن العالم بأسره، بعد حرص المملكة على إقامة الشعيرة الإسلامية وعدم تعطيلها، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".

يسر وسهولة

نجحت السعودية في تسهيل أداء 60 ألف حاج مناسكهم بكل يسر وسهولة وسط أجواء روحانية في حج هذا العام الاستثنائي.

وأدى الحجاج من 150 جنسية يقيمون في السعودية، طواف الوداع، متبعين خلاله المسارات المقننة في محيط الكعبة، بعد رمي الجمرات الثلاث في منى خلال اليوم الأخير من الحج، وكان في استقبالهم منسوبو رئاسة الحرمين في متابعة دقيقة لتدفقاتهم المجدولة في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة، وعمليات التعقيم الدورية لصحن المطاف وبقية أركان وساحات الحرم المكي.

وركزت الجهات المختصة السعودية منذ بداية جائحة فيروس كورونا، على تنظيم الحج، بصفته واحداً من أكبر التجمعات البشرية في العالم، على تيسير مهمة الحجاج في أداء مناسكهم، مع ضمان سلامتهم من تسرب فيروس كورونا أو أي تأثير صحي قد يضر بهم، وتحت شعار «حج آمن وصحي» أقرت السلطات مجموعة من البروتوكولات الدقيقة تشمل التنقل والوجبات والإقامة والرعاية الصحية.

رقمنة الحج

لمواجهة التحدي استعانت الجهات المعنية بشؤون الحج، على التوسع في عمليات رقمنة الحج، وتطوير آليات التدخل التقني والإلكتروني في تنظيم الإجراءات والتقليل من الكوادر البشرية في إدارة الحشود وتنظيم الحج؛ لضمان سلامة الحجاج وصحة القائمين على خدمتهم.

وعبر نظام الحج الرقمي، استخدمت حزمة مبتكرة من المشاريع والخطوات، شملت بطاقات ذكية وروبوتات آلية وساعات معصم رقمية، إذ كان الذكاء الاصطناعي اللاعب الأكبر في تنظيم موسم الحج لهذا العام.

وأفاد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أمس الخميس، بنجاح موسم الحج صحيا وخلوه من فيروس كورونا والأوبئة الأخرى.

وقال الربيعة - في تصريح صحافي - إنه تم تفعيل منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة وضعت كوادر صحية مؤهلة ومدربة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد وزير الصحة أن الجهود المبكرة والإجراءات الاحترازية في التعامل مع الوضع الصحي للجائحة خلال موسم حج هذا العام الذي استدعى اقتصار أداء الحج على ستين ألف حاج من مستكملي اللقاح أسهمت في الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.

إشادات خليجية

أشاد قادة ومسؤولون في دول خليجية وإسلامية بما شهده تنظيم مناسك الحج في أجواء صحية وآمنة رغم التحديات الاستثنائية المرتبطة بجائحة (كوفيد - 19) وتحوراته الجديدة، مقدمين الشكر للقيادة السعودية على جهودها العظيمة في خدمة الحجاج وحرصها على إقامة الشعيرة وتسهيل أداء ضيوف الرحمن مناسكهم وفق إجراءات احترازية مثالية وفرت أعلى معايير الصحة والسلامة والراحة والطمأنينة بفضل تضافر جهود المؤسسات الأمنية والصحية والخدمية كافة.

وقال الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: «إن نجاح موسم الحج لهذا العام تحقق بفضل من الله تعالى ثم العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته التي أسهمت بكل إخلاص وتفان في إنجاحه لا سيما في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم بأسره جراء تفشي جائحة فايروس كورونا وتداعياته». مشيداً بأعمال التوسعة في المسجد الحرام واستحداث الخدمات التي تعود على الحجاج بالنفع وتيسير أداء المناسك.

كما هنأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بالكويت، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

كما بعث العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد برقتي تهنئة للملك سلمان بن عبد العزيز، وقال ملك البحرين: «إن التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة حج هذا العام، والذي واكب ظروفا استثنائية بسبب جائحة كورونا، يعكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية وحرصها على تحمل هذه المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية».

جهود كبيرة

فيما أشاد ولي العهد البحريني بالجهود الكبيرة التي عكست الحرص الذي توليه الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ومساعيها المباركة لخدمة ضيوف الرحمن وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية ساهمت في تحقيق أعلى معايير السلامة، وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية بصحة الحجاج.

فيما أشاد وزير الإعلام البحريني، علي الرميحي بنجاح المملكة في تنظيم مناسك الحج في أجواء صحية آمنة، معرباً عن الشكر والتقدير لقيادة السعودية على جهودها العظيمة في خدمة الحجاج وحرصها على إقامة الشعيرة وتسهيل أداء ضيوف الرحمن مناسكهم وفق إجراءات احترازية مثالية وفرت أعلى معايير الصحة والسلامة والراحة والطمأنينة.

كما أشاد مجلس علماء باكستان بنجاح موسم الحج، معرباً عن خالص شكره وتقديره وامتنانه واعتزازه بالجهود الكبيرة والقرارات الحكيمة والخطة الشاملة التي اعتمدتها المملكة لتنظيم أعمال موسم الحج الناجح لهذا العام.

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