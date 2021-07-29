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إيلاف من لندن: أعلن الجيش العراقي الخميس عن مصرع خمسة عسكريين بينهم ضابطان برتبة عقيد وآخر برتبة رائد في سقوط مروحية بشمال البلاد.

وقالت وزارة الدفاع العراقية أن خمسة من عسكرييها قُتِلوا إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من صنعٍ روسي في مدينة آمرلي بمحافظة صلاح الدين شمال غرب بغداد.

♦️ Iraqi military says an Mi-17 helicopter crashed in north of Baghdad today, killing all its five crew. #Iraq pic.twitter.com/pjYIhsfivY — Sardar Sattar (@SardarSattar) July 29, 2021





الدفاع تنعي الشهداء



ونعت الوزارة مصرع الضحايا وكشفت عن اسمائهم ورتبهم قائلة "تنعى وزارة الدفاع شهدائها الابطال العقيد الطيار أسامة طارق عبد، الرائد الطيار علي فاضل غضبان، البراد الجوي العريف لؤي حاتم فرحان، المقاتل الجوي نائب ضابط أثير فائز أبراهيم، ، المقاتل الجوي ر ع وسام علي سفيح، طاقم طائرة هليكوبتر نوع مي 17 والذين استشهدوا فجر هذا اليوم الخميس 29 تموز يوليو 2021 خلال تنفيذهم واجب استطلاع مسلح ضمن قاطع المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك" (220 كم شمال شرق بغداد.



ومن جهتها اشارت مصادر امنية الى أن المروحية سقطت في منطقة نفذت فيها القوات العراقية عمليات متكررة ضد خلايا دائمة لتنظيم داعش. واوضحت ان خلالا فنيا تسبب في سقوط المروحية واحتراقها ومقتل العسكريين الخمسة.

وعلى الصعيد الامني نفسه فقد اعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم عن اعتقال 20 ارهابيا وفق مواد قانونية مختلفة.

واوضحت القيادة في بيان انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتنسيق استخباري عالِ المستوى مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد ومديرية الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت قوة من اللواء (59) في فرقة المشاة السادسة من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4 إرهاب بعد نصب كمين محكم في منطقة السلمان شمالي بغداد".

واوضحت ان قوة من اللواء الثامن شرطة اتحادية تمكنت ايضا من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4 إرهاب في منطقة الطارمية وهي مادة قانونية تقود المتهم بها في حالة ادانته الى الاعدام شنقا.



مزورون ومروجون



واضافت القيادة أن "المفارز المشتركة لها تمكنت كذلك من اعتقال ثمانية متهمين بالتزوير وترويج المخدرات وحيازة أسلحة غير مرخصة وكميات من مادة الكريستال المخدرة و(16) حبة مخدرة، و(5) أجهزة تعاطي المخدرات، و(7) مسدسات، و(67) اطلاقة عتاد مختلفة، ومنصة سلاح هاون عيار (120) ملم".

ونوهت ايضا الى ان "قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال (9) اشخاص بتهم: ترويج المخدرات، والسرقة، والقتل، بينهم متهمة بالتزوير، وضبط أسلحة وأعتدة، ومواد مخدرة .. مؤكدة انه تم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد إلى الجهات المختصة.