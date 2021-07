إيلاف من لندن: أعلن الجيش العراقي الخميس عن مصرع خمسة عسكريين بينهم ضابطان برتبة عقيد وآخر برتبة رائد في سقوط مروحية بشمال البلاد.

وقالت وزارة الدفاع العراقية أن خمسة من عسكرييها قُتِلوا إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من صنعٍ روسي في مدينة آمرلي بمحافظة صلاح الدين شمال غرب بغداد.

♦️ Iraqi military says an Mi-17 helicopter crashed in north of Baghdad today, killing all its five crew. #Iraq pic.twitter.com/pjYIhsfivY