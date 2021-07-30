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ايلاف من لندن : مع تسجيل العراق الجمعة ولليوم الرابع على التوالي اصابات ووفيات مرتفعة العدد بفايروس كورونا وبشكل غير مسبوق منذ ظهور الجائحة في البلد فقد حذرت وزارة الصحة العراقيين من امكانية خسارة أحبائهم ورفاقهم وذويهم.

وأكد المتحدث بأسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر ان العراق يواجه حاليا جائحة خطيرة وموجة ثالثة أخطر من سابقتها .

ووجه تحذيرا شديد اللهجة إلى المخالفين للتعليمات الصحية وغير الملتزمين بقواعد التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات من امكانية التسبب بخسارة أحبابهم ورفاقهم وذويهم نظراً لتفشي الموجة الثالثة الأشد خطراً لفيروس كورونا في البلاد.

شائعات ومعلومات مغلوطة

واشار المتحدث الصحي في تصريحات تابعتها "ايلاف" بالقول "لا زلنا للأسف نشاهد بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تتسارع في نقل بعض الشائعات والمعلومات المغلوطة دون التأكد منها مما يؤثر سلباً على الرأي العام وعلى التفاعل للوقاية من كورونا وتلقي اللقاحات بشكل عام".

وعبر عن الاسف الشديد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة رغم النداءات والتأكيدات على لبسها وكذلك تجنب التجمعات. ودعا إلى "تكثيف الجهد الإعلامي في إيصال رسائل التوعية والتثقيف ونفي الشائعات والمعلومات المغلوطة".. مؤكداً أنّ "عدم الالتزام سوف يؤدي إلى خسارة المزيد من الأرواح".

وشدد على ضرورة تشكيل رأي عام ضاغط على المخالفين وفق ضوابط موضوعية ومنهجية لتفادي كارثة بشرية جراء تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا في البلاد.

الموجة الوبائية الاخطر

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "العراق يمر الآن في موجة وبائية هي الأخطر من كل سابقاتها حيث أن نسبة الحالات الشديدة هي الأكثر ومؤسساتنا الصحية تواجه ضغطاً كبيراً من أعداد الحالات الداخلة ونسبة الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة حرجة وصعبة".

وشددت على ضرورة الالتزام بأساسيات الوقاية المتمثلة بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاحات موضحة ان عدد الملتزمين بلبس الكمامة لايتجاوز 1% من الذين عليهم ارتداءها.

طبيبتان عراقيتان في مركز صحي للتلقيح ضد وباء كورونا

إصابات ووفيات مرتفعة

واعلنت وزارة الصحة العراقية الجمعة عن استمرار ارتفاع الاصابات والوفيات بفايروس كورونا مؤكدة تسجيل 12 الف و597 أصابة جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد المصابين منذ ظهور الجائحة في البلاد في 24 فبراير 2020 الى مليون و616 الف و384 اصابة.

واشارت الى انه تم ايضا تسجيل 62 وفاة جديدة خلال الساعات نفسها لترتفع حالات الوفيات منذ ظهور الجائحة الى 18 الف و595 حالة .. كما ارتفع عدد الراقدين في المستشفيات للعلاج الى 142 الف و130 مريضا بينهم 798 في العناية المركزة.

وفي الوقت نفسه فقد تماثل للشفاء 8499 مصاباً فيما وصل مجموع الذين تلقوا اللقاح إلى مليون و699 الف و834 شخصاً.

وصول شحنات جديدة من اللقاحات

واليوم اعلنت وزارة الصحة تعلن عن وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا لشركة استرازينكا الى بغداد.

وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية ان شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة استرازينيكا البريطانية قد وصلت الى بغدادعن طريق مطار بغداد الدولي وبعد إكمال إجراءات للتخليص الجمركي تم نقلها الى مخازن الشركة.

واكدت الشركة بأنه قد تم المباشرة بتوزيعها على جميع منافذ التلقيح ومراكزه في بغداد وعموم المحافظات.

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