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مرسيليا: أنقذت سفينة "أوشن فايكينغ" التابعة لمنظمة "أس او أس مديتيرانيه" للانقاذ البحري، 196 مهاجرا كانوا على "زوارق جانحة" قبالة شواطئ ليبيا على ما أعلنت هذه المنظمة غير الحكومية الأوروبية.

صباح السبت انتشلت السفينة أولا 57 شخصا من "زورق مطاط في وضع حرج" كان يبحر في المياه الدولية قبالة شواطئ ليبيا على ما أوضح المصدر نفسه.

وبعيد الظهر، نفذ طاقم السفينة عمليتي انقاذ إضافيتين في المنطقة نفسها شملت 54 شخصا كانوا على متن زورق مطاط من بينهم نساء وقد نقلوا إلى مكان آمن.

وبعيد ذلك انقذ 64 شخصا آخر من مركب خشبي. وحصلت عملية إنقاذ رابعة بعد تنبيه صادر عن طائرة سيبيرد التابعة لمنظمة "سي ووتش" غير الحكومية، انقذ خلالها 21 شخصا بينهم سبع نساء وثلاثة قصر كانوا في مركب خشبي، ما رفع إلى 196 عدد الأشخاص الذين نقلوا إلى سفينة الانقاذ هذه. وبين هؤلاء ما لا يقل عن امرأتين حاملين.

وتفيد المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 1146 شخصا قضوا في البحر خلال النصف الأول من العام 2021 وهم يحاولون العبور إلى أوروبا.

وتؤكد "أس أو أس مديتيرانيه" أنها انقذت أكثر من 30 ألف شخص منذ شباط/فبراير 2016 بواسطة السفينة "أكواريوس" ومن ثم "أوشن فايكينغ".