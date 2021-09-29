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واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات بالتنسيق مع قطر على شبكة "ممولين" لحزب الله اللبناني الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية سبعة مواطنين من دول الخليج بالإضافة إلى شركة قطرية، على قائمة "الإرهابيين" للاشتباه بأنهم أعضاء في "شبكة تمويل" لحزب الله.

وبناء على ذلك، جمدّت أصولهم في الولايات المتحدة ومنعوا من النفاذ إلى النظام المالي الأميركي.

ومن بين المشتبه بهم، القطريان علي رضا حسن البناي وعلي رضا القصبي لاري اللذان تتهمهما وزارة الخزانة الأميركية بـ"إرسال عشرات ملايين الدولارات" إلى حزب الله المدعوم من إيران.

وقال وزير الخارجية الاميركي أنطوني بلينكن إن هذه العقوبات هي "أحد أهم الإجراءات المشتركة التي اتخذناها بالتنسيق مع عضو شريك في مجلس التعاون الخليجي"، و"تؤكد تعاوننا المكثف من أجل مكافحة تمويل الإرهاب".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة في حزيران/يونيو 2017 مع قطر لاتهامها بدعم تنظيمات متطرفّة في المنطقة وهي تهمة تنفيها الدوحة، وبالتقرّب من إيران، وهي تهمة وجهتها إليها الولايات المتحدة أيضا أحيانا.

وأعادت هذه الدول العلاقات مع الإمارة الثرية في كانون الثاني/يناير بعد جهود دبلوماسية بذلتها إدارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.

وبرزت قطر حليفة الولايات المتحدة، كلاعب رئيسي في عمليات الإجلاء والجهود الدبلوماسية بشأن أفغانستان، علما أنّ الإمارة الخليجية الثرية تستضيف أكبر قاعدة جوية أميركية في المنطقة.