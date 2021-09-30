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القدس: أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن امرأة حاولت شن هجوم على القوات الاسرائيلية في مدينة القدس القديمة تم "تحييدها" الخميس.

ووفق بيان للشرطة فإن المرأة التي كانت تحمل "أداة حادة" حاولت طعن عناصر من الشرطة في إحدى الطرق المؤدية إلى مسجد الاقصى، حيث سمعت مراسلة لوكالة فرانس برس إطلاق نار وشاهدت جثة امرأة على الأرض، تم تغطيتها في ما بعد.

وجاء في البيان أن الشرطة الإسرائيلية "أطلقت النار" في اتجاه المهاجمة وأن "الوحدة الطبية التي وصلت إلى المكان أكدت وفاتها". وأكد البيان عدم إصابة أي عنصر من الشرطة في محاولة الهجوم.

وقال البيان إن المرأة البالغة 30 عاما والتي لم تحدد هويتها بعد، خرجت من باحات الحرم القدسي قبل اقترابها من عناصر الشرطة.

وتنتشر الشرطة الإسرائيلية على كل مداخل باحات الحرم القدسي.

في أيار/مايو، شهدت باحات المسجد الأقصى توترا بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، أعقبته اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة.

والأحد قتل خمسة فلسطينيين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية خلال عملية في الضفة الغربية للقبض على "إرهابيين"، وفق مسؤولين.