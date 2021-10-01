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ايلاف من لندن : حذر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الجمعة دول الجوار من التدخل في انتخابات بلاده المبكرة .. فيما تنشر "ايلاف" عدد مقاعد المحافظات والاقليات في البرلمان الجديد.

وكتب الصدر في تغريدة مقتضبة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعتها "ايلاف" قائلا " ان "الانتخابات العراقية شأن داخلي فعلى دول الجوار وغيرها عدم التدخل بالِشأن الداخلي لا بالترغيب ولا بالترهيب، والا سنعاملها مستقبلاً بالمثل".

وختم الصدر تدوينته بوسم "العراق للعراقيين" ووقعها باسم "العراقي مقتدى الصدر".

تغريدة الصدر اليوم الجمعة يحذر فيها دول الجوار من التدخل في الانتخابات العراقية (تويتر)

يشار الى ان دول جوار العراق هي السعودية والكويت والاردن وسوريا وتركيا وايران لكن هذه الاخيرة معروف عنها تدخلها السافر في شؤون العراق ولها احزابها العراقية الموالية لها المدعومة بمليشيات مسلحة ستخوض الانتخابات المبكرة المقبلة في العاشر من الشهر الحالي وتحاول فرض سيطرتها على المشهد السياسي العراقي ما يلاقي معارضة شعبية واسعة عبرت عنها الاحتجاجات المليونية التي انطلقت في الاول من تشرين الاول اكتوبر عام 2019 والتي يحيي العراقييون ذكراها الثانية اليوم الجمعة وقام المشاركون فيها انذاك باحراق عدد من القنصليات الايرانية في محافظات شيعية جنوبية تعبيرا عن رفض التدخل الايراني في شؤون العراق.

وفاز تحالف سائرون بقيادة الصدر بـ 54 مقعداً برلمانيا في انتخابات عام 2018 أي أكثر من أي فصيل آخر ما أعطى الصدر نفوذا حاسما في تشكيل الحكومة . وتترشح الحركة الصدرية على أساس برنامج وطني وتسعى إلى تمييز نفسها عن الفصائل الشيعية المدعومة من إيران.

مقاعد المحافظات والاقليات في البرلمان الجديد

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي الجديد الذي ستفرزه انتخابات العاشر من الشهر الحالي 329 مقعدا بينها 246 للرجال و83 للنساء و9 مقاعد للاقليات.

وتتوزع المقاعد البرلمانية على النحو الاتي: بغداد 71 مقعدا لرجال 52 والنساء 17 و2 للمكونات واحد لكل من المسيحيين والصابئة .. نينوى 34 مقعدا منها ثلاث مقاعد للمكونات واحد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك ، البصرة 25 مقعدا ، ذي قار 19 مقعدا ، الانبار 15 مقعدا ، ميسان 10 مقاعد، المثنى 7 مقاعد، الديوانية 11 ، ديالى 14 مقعدا، بابل 17 مقعدا ، واسط 12 مقعدا بينها واحد للكرد الافيلية، كربلاء 11 مقعدا ، النجف 12 مقعدا ، صلاح الدين 12 مقعدا وكركوك 13 مقعدا وواحد للمكون المسيحي.. كما نشرت المفوضية تفاصيل مقاعد محافظات اقليم كردستان وجاءت على النحو التالي.. محافظة اربيل 15 مقعدا وواحد للمسيحيين. دهوك 12 مقعدا وواحد للمسيحيين والسليمانية 18 مقعدا.

ويبلغ عدد الرمرشحين لمقاعد المكونات المسيحية والشبكبة والايزيدية والافيلية الاكراد والصابئية 67 مرشحا بينهم 53 من الذكور و14 من الاناث يتنافسون على 5 مقاعد للمسيحيين في بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل وصابئي في بغداد وشبكي في نينوى و افيلي كردي في واسط وايزيدي في نينوى.

يشار الى ان 5323 مرشحاً يتنافسون لخوض الانتخابات المقبلة فيما كان إجمالي عدد المرشحين في انتخابات عام 2018 السابقة 6982 مرشحا بينما سيتولى حوالي 500 مراقبا عربيا وأوربيا وأمميا مراقبة عمليات الاقتراع.

ويجري الاقتراع في (8273) مركزا وبواقع (55041) محطة اقتراع ضمن 83 دائرة انتخابية في عموم البلاد .. فيما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 23 مليون و986 الفا و741 مواطنا .

والانتخابات المبكرة المقبلة هي سادس عملية انتخابية منذ عام 2005 حيث تكتسب أهميتها من خلال اجرائها تلبية لمطالب تظاهرات الاحتجاج المليونية التي انطلقت في العاصمة بغداد وتسع محافظات وسطى وجنوبية في تشرين الأول أكتوبر عام 2019 للمطالبة بالخدمات العامة ومحاكمة المسؤولين الفاسدين وارجاع الاموال المنهوبة من قبلهم.

واوقعت مواجهات القوات الامنية والمليشيات الموالية لايران للمحتجين حوالي 600 قتيلا من المتظاهرين و20 الفا من الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن وارغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة اواخر عام 2019 ليتم اختيار مصطفى الكاظمي بديلا عنه داعيا الى انتخابات مبكرة استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية.