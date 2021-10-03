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بلغت سلطات تايوان عن دخول 38 طائرة عسكرية صينية منطقة دفاعها الجوي، الجمعة، في أكبر توغل من نوعه، تنفذه بكين حتى الآن.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الطائرات، بينها قاذفات قادرة على حمل رؤوس نووية، دخلت المنطقة، على دفعتين.

وردت تايوان بوضع مقاتلاتها في حالة تأهب، ونصب أنظمة الصواريخ.

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وتعتبر الصين تايوان إقليما منشقا عنها، بينما ترى تايوان نفسها دولة ذات سيادة.

وتشتكي تايوان منذ أكثر من عام من تحليق الطائرات العسكرية الصينية المتكرر قرب الجزيرة.

وقال رئيس الوزراء، سو تسانغ تشانغ، السبت في مؤتمر صحفي: "إن الصين دأبت على شن اعتداءات عسكرية متعمدة، تمس بالسلم الإقليمي".

ولم يصدر أي تعليق علني عن الحكومة في بكين، التي تحتفل بالذكرى 72 لتأسيس "جمهورية الصين الشعبية".

ولكنها قالت، في مرات سابقة، إن تحليقاتها تهدف إلى حماية سيادتها، وكذلك إلى التصدي "للتآمر" بين تايوان والولايات المتحدة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع التايوانية أن"25 من طائرات جيش التحرير الشعبي دخلت الجهة الجنوبية الغربية من منطقة تحديد الدفاع الجوي، نهارا، محلقة قرب جزيرة براتاس المرجانية".

وجيش التحرير الشعبي هو الاسم الرسمي للجيش الصيني.

وتقع منطقة تحديد الدفاع الجوي خارج المجال الجوي للدولة، ولكن الطائرات الأجنبية فيها تخضع لتحديد الهوية والمراقبة من أجل حماية الأمن القومي.

ولكن هذه المنطقة غير معترف بها، وتبقى ضمن المجال الجوي الدولي.

وتبع الإعلان التايواني موجةُ ثانية، من 13 طائرة صينية، حلقت، الجمعة مساء، فوق المنطقة نفسها، بين تايوان والفلبين.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن الطائرات الصينية ضمت قاذفات أتش 6 قادرة عى حمل رؤوس نووية، فضلا عن طائرة مضادة للغواصات.

وعادة ما ترسل بكين هذه الطائرات للتعبير عن سخطها من تعليقات حكومة تايوان. ولكن لا يعرف ما هو التعليق الذي سبب هذه التحليقات العسكرية.

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