موسكو: أعلنت روسيا الإثنين أنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ عابر للقارات وأسرع من الصوت من غواصة، في نوع جديد من الأسلحة تعتبره موسكو لا يقهر ويثير قلق واشنطن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "الأسطول الروسي اختبر للمرة الأولى صاروخ زيركون أسرع من الصوت من الغواصة النووية سيفيرودفينسك"، موضحة أن عملية "الإطلاق نجحت".

#Footage #RussianNavy to perform the first test launch of a #Tsirkon hypersonic missile from a nuclear submarine https://t.co/ndA9YevUrz#CruiseMissiles #MissileLaunch #WeaponTrials #Submarines #RussianWeapons pic.twitter.com/CWZEAWfgYz